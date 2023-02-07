中橫雙桶屍命案！兇嫌楊鴻儒難逃死刑 更一審仍維持原判
台中男子楊鴻儒（67歲），因認為陳姓友人的楊姓女友經濟優渥，遂萌生與其交往的衝動，2015年間趁機下藥將陳男迷昏，將人活生生塞入鐵桶後，棄置中橫山區，最終導致陳男窒息身亡，之後楊男又與另名賴姓男子發生賭博糾紛，因此故技重施用同一招將他殺害，案經審理，台中地院、高分院都以楊男具反社會人格、道德薄弱、矯正可能性偏低等理由，判處2個死刑，最高法院發回更審後，今天（6日）判決出爐，台中高分院仍處死刑。
編輯中心/綜合報導
據了解，楊鴻儒與陳姓死者相識多年，陳男時常在閒聊中向楊男炫耀自己女友經濟優渥，不料這隨口一句話，竟讓楊鴻儒動心想要將楊女占為己有，遂趁2015年6月27日2人一同出遊之際，使用安眠藥將他迷暈，隨後以「倒頭栽」姿勢塞入綠色鐵桶，加蓋密封棄屍於花蓮縣的中橫公路。
同年7月，楊鴻儒懷疑另名賴姓男子在麻將桌上出老千，2人多次發生爭執，期間賴男還阻饒其他賭客到楊鴻儒經營的賭場打牌，導致其漸生怨忿，在心中埋下殺人種子，2015年7月12日，楊鴻儒邀賴男到台東旅遊，並用安眠藥、鐵桶再次殺人棄屍得逞。
全案歷經台中地院、高分院審理，皆判處2個死刑、褫奪公權終身，但楊男上訴後，最高法院認為，原審並未詳加調查楊男在遺棄屍體罪的犯行，因此在前年4月發回更一審，今天（6日）台中高分院判決出爐，仍維持2個死刑。(編輯：陳苾暐)