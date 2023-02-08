台灣燈會「煮兔兔」爆紅竟消失！中華花燈學會：順應民意
2023台灣燈會睽違23年回歸台北舉辦，為響應今年本命生肖「玉兔」，許多燈會作品都會加入兔子元素，沒想到其中竟有創作者突發奇想，將兔子與西遊記故事結合，讓主角兔子「泡在火鍋裡」，讓大票民眾哭笑不得「怎麼可以煮兔兔」！未料該作品才引發大量話題，《NOWnews今日新聞》記者實際直擊時，卻發現火鍋裡的兔兔消失了，對此創作者中華花燈藝術學會理事長陳佳揚表示，本想以詼諧幽默的方式表達元宵同樂概念，沒想到造成社會觀感不佳很抱歉，所以才決議將鍋裡的兔子給拿掉。
記者汪睿琦/綜合報導
今年台灣燈會五花八門的燈飾中，有一座作品相當顯眼，遠看有《西遊記》經典角色牛魔王、唐三藏、豬八戒、孫悟空等人，是一座相當精緻的作品。沒想到走進一看，竟有眼尖遊客發現，一眾角色中央放置一口大鐵鍋正煮著「鴛鴦鍋」，更令人發笑的是，鍋裡竟有一隻兔子泡在湯裡！不禁讓人聯想到經典名言：「怎麼可以吃兔兔！」
該座作品一下子爆紅傳到各大社群平台瘋傳，還有人製作梗圖等等，話題相當熱烈。正因如此，記者特地前往現場一探究竟，豈料竟發現「兔兔不見了」！現場民眾直喊：「鍋裡的兔子呢？」還有小朋友抱怨：「媽媽說有兔子！」相當爆笑。
事實上該作品名為《西遊記》，不過這場西遊記跟原版故事有些不同，唐三藏、孫悟空等人竟和牛魔王圍爐吃起火鍋來，創作者中華花燈藝術學會原意是希望表達元宵節團圓休戰的概念，沒想到多加一隻兔子元素竟掀起廣大話題。
對此，中華花燈藝術學會理事長陳佳揚表示「原本真的沒想太多」，學會創作者們只是想營造出元宵節團圓同樂的故事概念，還有點詼諧搞笑的元素，「原本的想法是兔子在鍋裡泡湯。」沒想到竟因此掀起討論，陳佳揚表示「順應民意把兔子拿掉」，至於聽聞不少民眾都是衝著兔子來的，陳佳揚笑言「目前還是不會把兔子放回去。」想看一睹「煮兔兔」的民眾目前看來可能無望了。