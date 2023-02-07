彰化、雲林及台南「3禽場爆H5N1」 6.2萬隻雞遭撲殺
動植物防疫檢疫局今（7）日表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣芳苑鄉1蛋雞場2萬3709隻、雲林縣二崙鄉1蛋雞場1387隻及台南市官田區1土雞場3萬7359隻主動通報確診H5N1禽流感，依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計19例，包含陸禽17場、鵝2場。
記者許若茵／台北報導
防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家如韓國與日本，111年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國10月17日至今日已有65禽場含關聯場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本10月28日至今日已有90禽場含關聯場確診H5N1亞型HPAI，創日本禽場案例數新高，台灣目前處候鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。
防檢局指出，近日晝夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應適時開啟禽舍保溫設備，並維持防鳥設施正常運作，落實場區各項門禁管制，人員、車輛含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等、運輸載具運輸籠、蛋箱及蛋盤等及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局呼籲，請業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償，且另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。