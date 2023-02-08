Galaxy S23 Ultra、iPhone 14 Pro實拍對比！這3點超誘人

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三星S系列的拍照能力向來都是領頭羊的角色，從上一代的Galaxy S22 Ultra就有很出色的表現，這次針對夜拍有非常令人驚豔的表現，實際拿來和iPhone 14 Pro 稍微比較一下，在相同的拍攝環境底下拍攝樣張，先從自拍鏡頭來看，可以明顯感覺到Galaxy S23 Ultra更勝一籌，人臉的清晰帶有美肌效果，衣服細節具有層次。同樣手持拍攝讓手機自動偵測並拍攝，在主鏡頭的拍攝下，Galaxy S23 Ultra明顯提高整體亮度且呈現暖色調，但iPhone 14 Pro不覺得有輸，保有立體感且更具層次，兩者不相上下，單就看個人喜好的發色選擇。
Galaxy S22 Ultra在超廣角的狀態下，光線有點發散，但整體的色調依舊是一張夠水準的夜拍照。人像部分，能夠拍出主體清楚、背景模糊的自然景深已經是旗艦機的基本盤，Galaxy S23 Ultraa自然也不讓人失望。值得一提的是，這次防手震有明顯提升，即便是走動拍攝畫面的穩定度都有很不錯的表現。
📍S Pen便利
S Pen是很能推坑的關鍵，從手機內就能抽出筆，且抽出來就能立即書寫，對於習慣手寫的用戶來說便利感大增，如果遇到突然需要紀錄的事項可以隨時處理，不用慌亂地找紙筆。此外，這次加入與Google深度合作，能在Google搜尋欄位透過S Pen手寫後辨識搜尋，實際試用感覺需要再多點時間適應，太過潦草的字體無法正確識別，同時還有OCR辨識加入。S Pen這次感覺只是小改款，但誘人的是S Pen內建在手機的機身內，大幅提高生產力依舊可以讓星粉買單。
📍頂規高通處理器
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra採用台積電代工的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 行動平台，Cortex-X3 核心主時脈高達 3.36GHz，比起一般版 Snapdragon 8 Gen 2 的 3.2GHz 時脈還要高，透過《Geekbench 5》跑分軟體測試，單核1562分，多核4743分，以時脈提升來換取更高的效能，並搭配機身內部散熱系統的升級，預料可以讓重度遊戲控迎來更好的遊玩體驗。
快速體驗Galaxy S23 Ultra後覺得拍照和錄影真的相當強悍，一代比一代還要強，也解決之前Galaxy S22 Ultra被詬病的痛點，但整體的優化似乎還無法完全推坑長期iPhone和蘋果系統使用者，主要在於Galaxy S22 Ultra為6.8吋手機，存在感十足，單手難以駕馭，此外，如果原本是蘋果系統的筆電、手錶、耳機等，系統的整合度在換機時也需要考量在內。