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Galaxy S23 Ultra、iPhone 14 Pro實拍對比！這3點超誘人

▲三星Galaxy S23 Ultra採用台積電代工的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，搭配S Pen和強悍的夜拍能力，是3大推坑關鍵。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra採用台積電代工的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，搭配S Pen和強悍的夜拍能力，是3大推坑關鍵。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

三星最新旗艦機Galaxy S23系列正式在台展開預購，《NOWnews今日新聞》於第一時間取得Galaxy S23 Ultra實機進行短暫體驗。對於一個長期使用iPhone的用戶來說，Galaxy S23 Ultra有三點很誘人，包含：拍照體驗好、S Pen便利、玩遊戲爽度高，稍稍動了想跳坑的念頭。3C YouTuber Tim哥認為，如果有S Pen的手寫需求，同時對於高倍變焦感興趣，Galaxy S23 Ultra會是換機首選。

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📍拍照體驗佳
三星S系列的拍照能力向來都是領頭羊的角色，從上一代的Galaxy S22 Ultra就有很出色的表現，這次針對夜拍有非常令人驚豔的表現，實際拿來和iPhone 14 Pro 稍微比較一下，在相同的拍攝環境底下拍攝樣張，先從自拍鏡頭來看，可以明顯感覺到Galaxy S23 Ultra更勝一籌，人臉的清晰帶有美肌效果，衣服細節具有層次。同樣手持拍攝讓手機自動偵測並拍攝，在主鏡頭的拍攝下，Galaxy S23 Ultra明顯提高整體亮度且呈現暖色調，但iPhone 14 Pro不覺得有輸，保有立體感且更具層次，兩者不相上下，單就看個人喜好的發色選擇。

Galaxy S22 Ultra在超廣角的狀態下，光線有點發散，但整體的色調依舊是一張夠水準的夜拍照。人像部分，能夠拍出主體清楚、背景模糊的自然景深已經是旗艦機的基本盤，Galaxy S23 Ultraa自然也不讓人失望。值得一提的是，這次防手震有明顯提升，即便是走動拍攝畫面的穩定度都有很不錯的表現。

📍S Pen便利
S Pen是很能推坑的關鍵，從手機內就能抽出筆，且抽出來就能立即書寫，對於習慣手寫的用戶來說便利感大增，如果遇到突然需要紀錄的事項可以隨時處理，不用慌亂地找紙筆。此外，這次加入與Google深度合作，能在Google搜尋欄位透過S Pen手寫後辨識搜尋，實際試用感覺需要再多點時間適應，太過潦草的字體無法正確識別，同時還有OCR辨識加入。S Pen這次感覺只是小改款，但誘人的是S Pen內建在手機的機身內，大幅提高生產力依舊可以讓星粉買單。

📍頂規高通處理器
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra採用台積電代工的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 行動平台，Cortex-X3 核心主時脈高達 3.36GHz，比起一般版 Snapdragon 8 Gen 2 的 3.2GHz 時脈還要高，透過《Geekbench 5》跑分軟體測試，單核1562分，多核4743分，以時脈提升來換取更高的效能，並搭配機身內部散熱系統的升級，預料可以讓重度遊戲控迎來更好的遊玩體驗。

快速體驗Galaxy S23 Ultra後覺得拍照和錄影真的相當強悍，一代比一代還要強，也解決之前Galaxy S22 Ultra被詬病的痛點，但整體的優化似乎還無法完全推坑長期iPhone和蘋果系統使用者，主要在於Galaxy S22 Ultra為6.8吋手機，存在感十足，單手難以駕馭，此外，如果原本是蘋果系統的筆電、手錶、耳機等，系統的整合度在換機時也需要考量在內。

▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲低光源下的前鏡頭自拍比較，左圖為三星Galaxy S23 Ultra，右圖為iPhone 14 Pro。 (圖／記者周淑萍攝)
▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲低光源下的主鏡頭比較，左圖為三星Galaxy S23 Ultra，右圖為iPhone 14 Pro。 (圖／記者周淑萍攝)
▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra 超廣角夜拍。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra人像模式。 (圖／記者周淑萍攝)
▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra 螢幕為6.8吋的曲面設計。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星S23U (圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra 跑分結果。 (圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra帶來更好的遊戲體驗。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra支援手寫辨識。(圖／記者周淑萍攝)

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