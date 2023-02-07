台灣第二批搜救隊出發 陳建仁授旗鼓勵：你們是台灣之光

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陳建仁致詞表示，土耳其發生規模7.8的強震，台灣特別感同身受，在民國88年921震災時，土耳其第一時間就派出搜救隊來台援助，現在是回饋土耳其的最好機會。
陳建仁指出，台灣願幫助世界上所有國家，作為地球村的一員，台灣應盡最大的努力，展現「Taiwan can help、台灣可以幫忙、Taiwan is helping、台灣正在幫忙」的精神，幫助土耳其政府解決震災產生的困難，並援助當地居民。
陳建仁說，政府在昨天就由外交部宣布捐贈土耳其20萬美元善款，幫助受災民眾，總統蔡英文今天看到土耳其震災嚴重，特別加碼到200萬美元。
陳建仁表示，台灣在第一時間就派出搜救隊到土耳其，包括消防署10名、台北市消防局30名，共40名搜救隊員，3隻搜救犬及6.6公噸設備，在昨晚搭乘土耳其航空前往伊斯坦堡，抵達當地後由駐處協助前往災區，在向聯合國的接待撤離中心報到後，就要馬上投入救災。
陳建仁指出，由於災害相當嚴重，今天特別派第二梯次國際搜救隊前往土耳其，除了90名來自消防署、台北市、台中市、屏東縣的搜救隊員，還有2隻搜救犬及6.4公噸儀器設備，包括最先進的生命偵測器，希望能夠盡早到災區提供最佳服務。
陳建仁向隊員表示，「你們就是台灣善良的表現，是勇敢的表現」，希望到土耳其好好投入救援工作，讓台灣能被全世界看到，「你們就是台灣之光、台灣的光榮，希望大家全力以赴」，他也勉勵隊員注意自身安全、照顧自己健康，相信隊員一定能達成任務，讓世界看得到Taiwan can help、Taiwan is helping。
土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也與夫人抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，很感謝台灣派出搜救隊，受震災影響的城巿有相當大的面積受損，平常就很難救援，大雪紛飛的冬天更增加搶救困難，希望台灣的救援能夠及時在72個小時內拯救更多生命，他也向搜救隊員們一一握手致意。（編輯：蕭博文）1120207