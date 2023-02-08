台大校園旁遇「球棒隊」！按喇叭險被打 教授：匪夷所思
路怒症「球棒隊」惡風又起！日前國道3號三峽交流道，發生行車糾紛後當事駕駛找來友人助陣，持球棒猛砸對方車擋風玻璃，相關畫面還被分享到國外論壇，引發熱議。而台大化學系副教授徐丞志，昨（7）晚在臉書發文，透露自己開車在台大校園旁，準備右轉進入台大新體育館地下停車場時，有轎車擋在停車場右轉道上，他按喇叭示意對方移車，不料對方竟拿出球棒下車，大罵髒話還示意打人。在台大校園周邊也遇上「球棒隊」，讓徐丞志直呼「匪夷所思、瞠目結舌。」
編輯中心/綜合報導
徐丞志表示，自己7號傍晚開車在台大校園週邊的辛亥路上，準備右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有台銀白色轎車停在辛亥路上，擋住右轉道，於是按喇叭示意對方移車。不料對方「勉為其難」移動車子後，竟很激動的下車從後座拿出棒球棒，衝到徐丞志車旁罵髒話，作勢要打人。
徐丞志沒有下車，只是雙眼凝視對方，最後對方才悻悻然離去。徐丞志感慨，在台大校園週邊也會遇到「球棒隊」，真的是匪夷所思，令人瞠目結舌，並直言「懇切希望政府別要放任破窗效應外溢」。最後也在留言處補充，事發後前去報案，透過台大駐警隊監視器拍下的畫面，警方已經順利找到嫌疑犯到案偵訊。
徐丞志強調，因為事發地點緊鄰校園，加上馬上要開學，實在是擔心學校幾萬名學生和教職員們的安全，所以決定報案，希望司法能夠讓學生們走在校園周邊能夠安心，保障人民的生活可以免於恐懼。警方則表示，已積極展開追查，涉嫌人將依刑法恐嚇罪嫌送辦。（編輯：倪浩軒）