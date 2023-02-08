23萬人挺隋棠逆轉風向！警察上門查擾鄰 她：根本不在家
形象正面的女星隋棠昨（7）日遭指控是惡鄰，指她們家的3名子女不斷製造噪音，讓人深夜無法入眠，且幾經溝通無效，反被嗆「你們可以跟著早點起床」，還找警察上門檢舉，被對方拒不開門，決定提告解決問題，結果隋棠深夜發文反擊，透露當時一家人到花蓮過年，根本不在家裡，輿論風向瞬間逆轉，截至目前已有23萬人按讚力挺，好友金剛也留言質疑：「還是鄰居太太自己卡到陰？」
記者江芷稜/綜合報導
隋棠發表上千字長文表示，尚未入住前就被好心鄰居警告，樓下住戶對噪音相當敏感，因此早有心理準備，當時以較低價格入手以為是幸運，後來裝潢時對方上門監工，提出多點要求，為了與鄰居和平相處，她們已經在地板舖設近30公分厚的海綿，還砍了庭院的樹，但依舊無法滿足對方需求。
她透露孩子平日早上7點半出門，晚上9點前上床睡覺，很少會深夜吵鬧，但鄰居對小孩咆哮要求假日不能太早起床，控制他人作息，才讓她忍無可忍，反擊要對方早點起床，結果被斷章取義。她提及那段警察敲門的影片，並非刻意不開門，而是去花蓮過年根本不在家，不知道這件事，並舉證有住宿證明。
隋棠發文至今獲得23萬人按讚，輿論風向整個逆轉！好友金剛、黃子佼、李沛旭等人也發言力挺，她緩頰說只是想說明原委，希望外界不要口出惡言，理性網友表示如果人不在家，樓下鄰居還覺得有噪音擾鄰，可能來源來自其他樓層共振，需要進一步查明，金剛則開玩笑「鄰居太太自己卡到陰？一直卡，卡好卡滿那種？」釣出一群網友附合，要鄰居快去祭改。