台積電領軍！台股早盤漲近180點 半導體IC設計強勢走高
美股昨（7）日四大指數皆漲，台北股市今（8）日也開高，早盤一度漲近180點，來到15579點，漲幅逾1%。權值王台積電早盤漲15元，來到538元，漲幅2.8%，帶動其他半導體族群，聯電漲約2%，IC設計族群也紅通通，聯發科漲幅2%。而其他重要電子股如群創、國巨、旺宏、日月光也漲1%左右。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數7日上漲265.67點，或0.78%，收34156.69點；那斯達克指數上漲226.34點，或1.9%，收12113.79點；標普500指數上漲52.92點，或1.29%，收4164點；費城半導體指數上漲94.40點，或3.12%，收3124.14點。
受到美股激勵，台北股市今日開高走高，早盤一度漲近180點，來到15579點，漲幅逾1%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲15元，來到538元，漲幅2.8%。同樣為晶圓代工的聯電也漲近2%，來到50.1元。世界先進漲0.8%、力積電漲逾1%。
其他重要電子股，如聯發科漲2%以上，來到733元。群創、國巨、旺宏、日月光漲1%左右，南亞科、鴻海、大立光也都走揚。而聊天機器人近來話題不斷，今日IC設計一片喜氣，合邦漲8%，創意、智原、聯詠、致新、金麗科、瑞昱、迅杰漲3到4%，亞信、創惟、連宇、群聯、鈺創也漲2%。
部分生技醫療表現不俗，如合一、亨泰光漲3到4%，健喬、德英、保瑞、霈方、中天漲2%，台生材、星寶國際、藥華藥、羅麗芬-KY、葡萄王、光麗-KY、科妍漲1%。另外，遊戲股訊連、橘子、上奇漲2到3%。