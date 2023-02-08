股匯齊揚！新台幣早盤重返2字頭、一度觸29.976元
美國聯準會（Fed）主席鮑爾凌晨談話，市場解讀未加深升息疑慮，美股全面收高，台北股、匯市今（8）日也同步走揚，新台幣兌美元亦重返「2字頭」，來到29.976元、升值6.7分，目前在30元上下震盪。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會主席鮑爾指稱美國通貨膨脹已開始降溫，但冷卻通膨可能是一條漫長而顛簸不平的路，優於預期的經濟數據可能促使聯準會持續升息。不過，由於市場認為這番談話一般，未加深升息憂慮，美股收高。台股開盤亦漲137.8點，加權股價指數以15538.71點開出，並一度來到15579.07點，上漲178.16點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣盤整升貶互見、其中韓元今日早盤在1255.65兌1美元震盪，日圓兌美元在131.06附近，人民幣中間價來到升值來到6.7752兌1美元，離岸人民幣兌美元在6.7777附近。
至於新台幣兌美元在前一交易貶破30元整數關卡後，今日早盤以30元、升值4.3分開出後，在台股漲逾百點激勵及亞幣未進一步走貶下，新台幣也升回29字頭，一度來到29.976元、升值6.7分，但隨後逢低承接美元買盤進場，新台幣一度又拉回至30元，目前在30元上下震盪。