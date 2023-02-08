太陽系「行星之王」換人！木星衛星數超越土星 暴增12顆
宇宙太陽系的「行星之王」換人了！近期美國天文學家發現木星有12顆新衛星，使其衛星總數從原先的80顆增加到92顆，正式超過了土星的83顆，成為太陽系中擁有衛星最多的行星，對此台北市立天文館表示，為了讓民眾更認識宇宙瞬息萬間的變化，將於本週末（2/11至2/12）晚間7點到9點，開放館內的專業天文望遠鏡，讓大家能親自觀賞木星這顆衛星數量最多的行星之王。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，木星是太陽系最大的行星，但次大的土星不僅擁有壯觀的光環系統，過去被發現的衛星數也略多於木星。不過這次國際天文聯合會（IAU）的小行星中心（MPC）公布了12顆木星新發現的衛星，使木星衛星一口氣增加到92顆，奪下了衛星數量的冠軍寶座。
台北市立天文館提及，這12顆新衛星是由美國卡內基科學研究所天文學家Scott S. Sheppard所領導的觀測團隊發現，這些衛星又小又遠，其中9顆環繞木星的週期超過550天，以與木星自轉方向相反的逆行軌道運行，推測可能是被木星引力捕獲的小行星，或是較大天體碰撞後破碎的殘骸。
台北市立天文館表示，另外3顆順行衛星則推測是在其軌道上形成。這些新發現的木星衛星，也將成為未來太空探測任務的絕佳目標，如歐洲太空總署將於4月發射的JUICE任務，以及美國太空總署的歐羅巴快艇任務等，都有機會對這些新衛星進行更深入的探測。
此外，木星近期在日落後即出現於西方天空，十分明亮適合觀察，有鑒於新的12顆衛星被發現，台北市立天文館將於本週末（2/11至2/12）晚間7點到9點開放館內專業天文望遠鏡，供民眾自行參觀。