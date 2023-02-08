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BMW酒駕釀1死3傷！累犯讓一家天人永隔　二審改判9年10月

▲前年12月間，高雄男子黃子洋高速駕車，撞飛4人慘釀1死3傷。（圖／翻攝畫面）
▲前年12月間，高雄男子黃子洋高速駕車，撞飛4人慘釀1死3傷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021年12月26日，高雄39歲男子黃子洋，酒後高速駕車，行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正要過馬路的1家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和爸爸則受重傷。檢方依殺人罪起訴黃男，高雄地院一審，以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，上訴後，今（8）日上午，高分院二審宣判，加重改判9年10個月。

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▲高雄黃姓男子酒後駕駛BMW高速撞上正過馬路的一家人。（圖／翻攝畫面）
▲高雄黃姓男子酒後駕駛BMW高速撞上正過馬路的一家人，導致1死3傷慘劇。（圖／翻攝畫面）
回顧案發經過，2021年12月26日晚間19時許，黃子洋和友人聚餐酒後三巡，不聽車上友人勸阻，執意要酒後駕車返回住處路程中，高速撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和林姓爸爸則受到輕重傷，所幸急救後生命徵象均穩定。

事後警方調查，黃子洋酒測值高達1.24毫克，且他先前在2006年、2007年間，都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，當場就被押解前往拘留所。

▲高雄市去年12月26日晚間發生無照酒駕肇事釀成1家4口1死3傷慘劇的黃子洋，法官依酒駕致死罪判徒刑7年10月，雄檢表示，法官從輕認定酒駕致死罪未來將依法提起上訴。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲檢方依殺人罪將黃子洋起訴，一審判黃子洋7年10月徒刑，上訴後高分院今天改判黃子洋9年10個月。(圖／翻攝畫面)
檢方依殺人罪將黃子洋起訴，高雄地方法院2022年7月1日一審宣判，法官依酒駕致死罪，判處黃子洋7年10月徒刑；檢方提出上訴，今(8日)高分院二審宣判，改判黃子洋9年10個月。

另外至於民事部分，林男替亡妻的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男同意賠償，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元。（編輯：孫唯容）

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