隋棠老公不忍了！怒曬前住戶私訊 控惡鄰拿榔頭威嚇小孩
女星隋棠與鄰居為噪音鬧上法院，樓下住戶怒控她們子女跑跳製造噪音，讓人深夜無法入眠，必須求助找身心科，雙方各說各話，形成一場羅生門，被鄰居形容為無法溝通的隋棠老公Tony也不忍了，今（8）日在IG曬出前住戶留的訊息，證實樓下鄰居對噪音高度敏感，曾經拿榔頭威嚇其他住戶的小孩，手裡有照片為證，願意提供給隋棠，希望幫她平反冤屈。
記者江芷稜/綜合報導
昨日新聞曝光後，隋棠深夜回應，透露搬入新家時，就有好心鄰居提醒樓下住戶對噪音非常敏感，叮嚀她們裝潢時須做好隔音設備，但地板舖設近30公分厚的海綿後，對方依舊不滿意，不時上門對小孩咆哮，說話非常不客氣，並威脅要通知媒體，還要求她們必須使用指定的隔音墊，讓她忍無可忍，決心以法律程序解決該問題。
隋棠老公Tony今天也在IG貼出前住戶的訊息，表明媒體不該只聽片面之詞，該住戶坦言過去作息正常，早上7點起床，晚上10點熄燈，也被樓下鄰居抱怨及按電鈴，「隋小姐因為是名人，所以字語被放大扭曲，請各位用理性的方式去分析」。
該住戶聲稱，「鄰居太太與女兒實屬高敏感，小孩也被鄰居太太咆哮威嚇過，榔頭事件我有照片為證，過程不贅述，如果有呈堂需要，我可以提供給隋小姐」，也以外人的客觀角度表示，沒有人願意當惡鄰居，祝福隋棠可以順利解決問題。
不諳中文的Tony沒有發表意見，以前住戶的說法表明心聲，網友也感同身受表示，高敏感鄰居很麻煩，住在大樓就有這種困擾，「千金難買好鄰居」、「高敏感的人應該去買獨棟透天別墅」、「想也知道是因為名人被放大，辛苦了」、「恭喜這鄰居解脫了，她應該謝謝隋棠幫她解套」。