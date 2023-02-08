拋磚引玉！為土耳其震災募款 盧秀燕宣布「捐1月薪水」
土耳其與敘利亞交界2月6日發生芮氏規模7.8的強震，造成嚴重傷亡，罹難人數將近9000人，我國也已派出兩批搜救隊前往馳援，台中市長盧秀燕今（8）日在臉書上表示「強震帶來的恐懼與痛苦，我們感同身受」，她將捐出一個月的薪水，為土耳其震災募款拋磚引玉。
編輯中心／綜合報導
盧秀燕說「有難同當就是手足」，民國88年9月21日是台灣人永遠無法忘記的日子，當我們急需援手的時候，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，挺身進入災區「如同家人般的情感，只有患難才能顯真情」，她接著表示，「秀燕經歷過921大地震，深知災後救援的漫漫長路需要我們更多的關注與協助」，因此願以一個月薪資拋磚引玉，表達國人對土耳其深遠的感恩，也奉獻一己的綿薄之力，並祈願土耳其人民平安，死者安息、傷者早日康復。
《路透社》報導引述土耳其副總統說法，表示惡劣的天氣條件令向各地區提供援助變得困難，至今土耳其因地震造成的死亡人數上升至3419人，加上敘利亞則已超過5000人。
報導提到，受到艱困救援條件影響，當局只允許救護車與消防援助車輛進出哈塔伊、卡赫拉曼馬拉斯和阿德亞曼這三個受災最嚴重的省份。
土耳其總統艾爾段表示，目前已有70個國家伸出援手協助搜救，並稱計劃開放西部觀光勝地安塔利亞（Antalya）的旅館收容災民。（編輯：林莞茜）