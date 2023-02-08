強烈冷氣團又來？情人節急凍下探10度 「最冷時間」曝光
今（8）日台灣仍受東北季風影響，但已有開始逐漸減弱的趨勢，環境風向由東北逐漸轉為偏東風，中央氣象局表示，台灣東半部地區今有短暫雨，大台北地區、中部以北山區及金門、馬祖也有局部短暫雨，其它地區及澎湖為多雲到晴，氣溫部分感受與昨（7）日類似，下週一（2/13）將有大陸冷氣團侵襲，下週二情人節（2/14）北部低溫可能降至攝氏11至12度，目前推估下週三（2/15）可能是該波冷空氣影響最劇烈的時間點，實際狀況有待後續觀察，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明指出，雖然今明（9日）兩天的天氣回溫，但未來一週仍然是「一天一變化」，今日基隆北海岸、東半部至恆春半島是迎風面地區，持續有局部短暫雨，目前來看，下週一冷空氣的預報已經逐漸穩定，大致上就是冷氣團到強烈冷氣團的強度，最低溫時間在下週二至下週四（2/14至2/16）清晨，北部市區低溫約攝氏11至12度，郊區可能降到攝氏10度或以下，白天高溫也只有約攝氏13志15度，其它地區不只早晚低溫也會跟著降到約攝氏13至16度，下週二白天高溫也因為偏多的雲量降到攝氏20至23度，相較本週會明顯轉冷許多。
天氣風險公司分析師歐宗學則提及，明日東北季風進一步減弱，轉為東南至偏南風影響，花東到恆春半島雲量仍稍多並有短暫雨機會，氣溫方面因為有南風影響，會比今天再高一些，尤其北部地區天氣稍轉好，白天高溫可達攝氏23至24度，其他地區會再高約攝氏1至3度，中南部內陸持續有攝氏30至32度高溫機會。
週五（2/10）微弱鋒面掠過台灣後東北季風增強，北部、東半部地區再次轉為多雲至陰有局部短暫雨天氣，氣溫也會再轉涼一些，大致上與今天類似。中南部地區影響有限，預估只有雲量稍增多，平地降雨機會仍低，山區才有零星降雨機會。
這波東北季風週六（2/11）很快減弱，東半部多雲到陰有零星短暫雨，西半部晴到多雲。下週日（2/12）轉為偏南至西南風，各地都是晴到多雲天氣，東半部及北部山區仍偶有零星小雨機會，清晨時段西北部則有局部低雲霧。由於南風明顯而且天氣轉好，白天高溫會再逐漸回升，各地高溫都有機會來到攝氏25度以上。
此外，下週一下午至傍晚會再有一波鋒面通過，後續冷氣團或強烈冷氣團南下帶來偏北至東北風環境，到下週二水氣都持續偏多，北部、東半部地區陰短暫雨，中南部也是多雲天氣並有零星短暫雨機會，到下週三水氣才會逐漸減少，回到迎風面地區才有較高的降雨機率。