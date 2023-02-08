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台科大輔導新創公司　攜手業界打造「智慧巡檢解決方案」

▲獵戶科技執行長柯承佑攜手巡檢平台「新光網」及「緯昌科技」，以具獨家專利的「混合型室內定位技術」，打造「智慧巡檢解決方案」。（圖／台科大提供）
▲獵戶科技執行長柯承佑攜手巡檢平台「新光網」及「緯昌科技」，以具獨家專利的「混合型室內定位技術」，打造「智慧巡檢解決方案」。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

進駐台科大於育成中心接受輔導、獲得經濟部中小企業處2022破殼而出企業獎的「獵戶科技」，攜手業界，打造「智慧巡檢解決方案」，針對工程巡檢、警政執法、保全安防、倉儲管理、智慧製造等高風險專業市場領域，提供多元化雲端智慧解決方案。

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台科大今（8）日表示，新創公司「獵戶科技」執行長柯承佑畢業於台科大電子工程系碩士班，與3位同為台科大電子工程所的同學，從接受教授呂政修「後5G室內定位之研究」產學技轉合作開始，108年參加校園創業競賽，開發出「混和型」室內定位解決方案，以獨特定位技術，近2年獲加速器、天使投資人、策略合作夥伴關注與挹注近1千萬元，也經由與許多國內中大型企業合作，更積極將其定位服務拓展至海外。

「智慧巡檢解決方案」採用獵戶科技「混合型室內外定位技術」，搭配緯昌科技WiZAVIU C10智慧型動聯網攝影機與新光網巡檢平台集結而成，與過去巡檢解決方案最大差異，在於可透過雲端即時影像串流能查看人員巡檢路線，亦則能針對前線人員的安全狀況做警示與提醒。

柯承佑表示，「智慧巡檢解決方案」能完整呈現移動軌跡、停留時間、即時影像傳輸、設備還有語音通話與緊急求救按鈕，對於高危險場域巡檢、派工檢修達到專業遠程即時協作需求。

柯承佑說，室內定位技術適用範疇相當廣泛，相較室外定位，室內定位技術因建築結構、設計、材質、訊號等問題干擾，因此發展難度較高。有別於傳統定位方式需安裝成千上萬的發射器與接受器，初期佈建成本頗高，而獵戶科技的混合型定位技術可用於各種場域，且不需任何基礎建設與例行性維護，建置及佈署即能省下可觀費用。

台科大產學營運處產學長楊成發指出，協助校園技術商品化、市場化一直是台科大所致力推廣的方向，深耕校園創業十餘年來，已建構出從育苗、扎根到加速一條龍的培育機制。「獵戶科技」目前與業界指標企業合作共創利基市場，可謂台科大孕育校園創業之典範，未來也將持續協助師生團隊將無窮的創意轉換成無限商機，催化校園新創團隊成為新創企業，讓校園創業融入學校教育之一環。

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