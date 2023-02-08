掌握晶片發語權！日本加碼補助840億元　鼓勵半導體生產

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本已從2022財年的追加預算中，撥出3686億日圓（約台幣840億元），來資助日本經濟產業省的新規劃的補貼措施。這些補貼措施涵蓋了電源管理晶片、微控制器（mcu）、類比到數位轉換器等車用晶片資本投資額的約三分之一，另外也涵蓋半導體生產設備和半導體零組件投資額的三分之一，以及惰性氣體等原料最多一半的投資額。
這項補助措施國內外企業都能申請，但作為交換條件，獲補貼的企業必須在日本持續生產10年，若碰上供應短缺時期，也得優先向日本國內供貨。
日本先前在2021財年追加預算中，撥出7740億日圓，來支持國內半導體生產。全球晶圓代工龍頭台積電目前正在九州熊本縣建設日本首座晶圓廠，其中建廠補助最高可望達 4760 億日圓。
日本還資助了去年8月成立的晶片製造商Rapidus，該公司目標是在2025年成立生產 2 奈米晶片的雛形產線。Rapidus是由豐田汽車、索尼、NTT、恩益禧（NEC）、軟銀、電裝（Denso）、NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱日聯金控等8家日企共同出資設立。
日本所公布的補助計畫再次應證，全球已進入半導體生產競賽，世界各國也在設法提高對半導體的補助，以強化本國供應鏈。美國總統拜登去年8月簽署「晶片與科學法」(CHIPs) 並立法，為國內晶片製造投資527億美元，台積電也在美國當地籌備亞利桑那工廠。
不過隨著各國掀起晶片產能大賽，也人擔心會未來會有供應過剩問題。日本某半導體集團就曾警告，全球晶片資本投資可能過剩。