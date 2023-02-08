LINE出包！「語音通話」沒響變漏接 用戶怒：被客人罵死
從昨(7)日開始，不少用戶發現LINE語音通話完全不會通知，沒有鈴聲、螢幕也沒有顯示，無法知道有人透過LINE來電，因此沒接到多通電話，PTT上有苦主出面發怒：「一堆客戶電話都沒有接到，被客人罵死！」《NOWnews今日新聞》詢問LINE台灣官方，僅得到「稍後回覆」，推測內部目前還在了解狀況中。
記者周淑萍/綜合報導
昨(7)天開始直到今(8)日稍早，不少用戶的LINE語音通話出現無法跳出通知的問題，引發不少民怨，甚至釣出許多崩潰苦主。有網友在PTT 上PO文表示，「LINE來電完全沒通知但是訊息有，導致客戶的電話都沒有接到，還因此被客戶罵」，原Po上網詢問是否有人遇到同樣問題，此文一出引發熱議，不少受災戶紛紛+1表示快氣死，有人以為是自己手機有問題，手機關掉再重新開機，狀況還是沒有改善，甚至差點引發家庭糾紛，有網友表示：「老婆奪命連環摳，最後打手機號碼，接起來先被罵！」
有網友猜測這次災情可能跟系統有關，疑似只有iOS沒有跳出通知，記者今(８)早透過雙系統交叉測試，iPhone和iPhone對打，以及iPhone和Android互相通話，都有正常跳出通知，推測目前可能已經修復完畢，詳細狀況目前還在等官方回應。