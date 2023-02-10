獨／SEGA發新作《錯誤遊戲Re:set-》！製作人曝幕後秘辛

曾發表《索尼克未知邊境》、《人中之龍》系列遊戲的日本國際知名大廠SEGA，在春節過後又將帶來令人振奮的好消息，SEGA今（10）日晚間公開發表全新的RPG手遊《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》，遊戲製作人中村日前也特地來到台灣接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露新遊戲的相關內容，他表示，此款新作是與日本知名遊戲總監「橫尾太郎」合作，將SEGA往年的經典IP作品擬人化成為美少女，並打造由SEGA獨裁的IF世界，玩家則是扮演城市中的一般居民，領頭發起反抗，將SEGA世界修復回「原本該有的姿態。」
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《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》主要是透過SEGA的開發力、橫尾太郎的世界観、以及知名繪師Yuugen所描繪的美少女，將當時風靡少年少女們的經典遊戲，轉換為「全新的內容」給予現在的年輕玩家。中村指出，與現在許多RPG遊戲比較，《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》主打世界觀的真實感，例如遊戲內的紅綠燈就是用索尼克圖像去設計；玩家在扮演普通居民時，被捲入的任務、事件，幾乎都是真實生活中會面對到的「周遭事件」，任務進行的方式，也是透過現代人最常使用的通訊軟體作為介面，去推動劇情進程。
此外，中村也提及，《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》此次與身為眾多遊戲大作編劇、總監的橫尾太郎合作，而橫尾太郎本身擁有非常強烈的個人風格，如何將如此鮮明的風格融入各個經典IP創造的世界，以及和IP版權方達成協調是此次創作較困難的地方；不過創作協調時，與其它公司有很不錯的互動，各方在「創作角色」上充分交流彼此的正面意見，也讓看似最困難的問題，變成遊戲製作過程中，最有趣的一部分。
針對《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》目前的進程，中村指出，遊戲目前已經可以正常運作遊玩，開發進度約落在80%左右，SEGA團隊將在正式上市前全力提升、優化品質，接著也將陸續公開IF世界觀的各式資訊，光是遊戲動畫部分，就已準備好20支以上要和玩家見面，值得一提的是，這20支以上動畫原先設定要作為宣傳用，但橫尾太郎認為動畫品質相當高，希望以「逆輸入」的方式，將動畫元素擺進遊戲中，讓玩家親身體驗。
最後中村表示，《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》是非常符合SEGA和橫尾太郎個人風格的作品，對整個團隊來說，能完成這款遊戲是相當振奮且激動的，若是喜愛黑暗、尖銳風格世界觀的玩家，絕不能錯過《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》這款RPG手遊，SEGA已經準備好許多精彩內容等待玩家，希望大家多多關注《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》的官方FB粉絲團。