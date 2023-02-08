台灣「這縣市」最好客！首奪全球城市第2名 竟不是南部
隨著疫情逐漸趨緩，世界各地的旅遊市場也逐漸熱絡，對此Booking.com 依據平台上超過2.4億則真實住客評語，公佈2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），此獎項評選橫跨220個國家和地區的旅遊業者。最終排名，台灣的「花蓮」首次名列2023年「全球最好客城市」第二名！在台灣獲獎城市排名中，除了花蓮外，台東及台南也緊追在後，在地旅宿品質受到眾多旅客好評。
記者鍾怡婷/綜合報導
「旅客評分卓越獎」根據得獎比例和地區大小劃分選出「全球最好客城市」及「全球最好客目的地」。全球最好客城市方面，以洞穴餐廳聞名的南義海濱小鎮「波利尼亞諾阿馬雷」拿下榜首；而第二名則是首次入榜的台灣「花蓮」，以國家公園的驚艷地景和熱鬧的夜市美食獲得肯定；第三名至第五名依序為西班牙的米其林餐廳小鎮「聖塞巴斯提安」、充滿浪漫氣息的德國「德勒斯登」以及立陶宛悠閒海港古城「克萊佩達」。
而若以較大的行政區域劃分，今年「全球最好客目的地」前五名以歐洲地區為主，第一名由西班牙著名葡萄酒產區「拉里奧哈」奪下，第二名到第五名則依序為希臘「伊庇魯斯」、奧地利「上奧地利」、英國「唐郡」以及羅馬尼亞「穆列什」。
至於台灣各城市2023年「全球最好客城市」排行，花蓮為全台之冠，以慢活步調聞名的「台東」及文化古都「台南」列為第二名及第三名，第四和第五名則為首都「台北」和澎湖「馬公」。這些城市皆因旅客好評以及當地住宿獲獎比例高而受到肯定。
Booking.com台灣區域經理詹雅伃表示：「很高興台灣在每年眾多旅客的評語中脫穎而出，被世界看見。我們發現旅客不僅尋求獨特、懷舊的體驗，更希望在旅行中能夠持續關懷地球，尊重地方發展，而台灣有許多景點正可滿足它們的需求。未來，我們將繼續積極推廣台灣旅遊，為台灣之美做出貢獻。」