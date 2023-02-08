北市遇6級地震4000棟建築恐倒塌？蔣萬安：盡速推動都更
土耳其當地時間6日清晨發生規模7.8的極淺層，造成嚴重人員死傷與房屋倒塌的情況。對照台灣過去地震規模，土耳其地震的強度是921大地震的兩倍，外界也憂心若發生在台灣，恐怕也會造成相當嚴重的災情。對此台北市長蔣萬安今（8）日受訪時表示，按照內政部的統計，若台北市發生規模6以上的地震，將會有4000多棟建築物倒塌，也因此接下來會積極推動台北市內的都市更新。
記者丁上程／台北報導
土耳其於當地時間6日清晨發生規模7.8的極淺層強震，由於造成嚴重死傷與房屋倒塌，也引發世界各國的關注。台灣也在第一時間派出搜救隊進行人道救援，台北市消防局昨（7）日晚間也派出第二梯次的搜救隊，前往土耳其協助救災。
針對土耳其強震，外界也以台灣過去的921大地震作為對比，釋放的能量是921的兩倍，也讓外界憂心若類似地震在台灣，恐怕也會造成嚴重災情。對此台北市長蔣萬安今日接受媒體訪問時，坦言針對內政部公布的數據，若台北市發生規模6以上的地震，將會有超過4000棟建築物倒塌。
蔣萬安強調，外界也非常關注台北市相關建築物的耐震係數，接下來已經請各相關局處進行規劃，對台北市未來整體的都市更新，或危老建築的相關重建等等，都會盡速來推動。