藍議員戰立委挨批「肉慾橫流」 曾銘宗：三世代共同努力
2024各政黨積極備戰，國民黨近來更掀起世代交替浪潮，包括北市議員徐巧芯、徐弘庭及張斯綱等人，皆紛紛對外表態有意參加立委初選。對此，立法院國民黨團曾銘宗今（8）日受訪表示，政黨要穩健發展，要有年輕、中壯及資深等三個世代努力，並強調透過機制選出候選人，他們都會給予支持。
記者翁子竣／台北報導
多名藍營市議員包括徐巧芯、游淑慧、張斯綱及徐弘庭等人，近期接連喊出世代交替，有意角逐立委初選，與同黨資深立委交鋒，尤其徐巧芯與國民黨立委費鴻泰競逐關係，更引發內部討論。然而，資深媒體人黃光芹則直言，國民黨8名議員才剛當選、就職，就要落跑去選立委，而且大言不慚，自認為落跑有理。
黃光芹還諷刺，台北市黨部主委黃呂錦茹還樂觀其成，分析8席會上6席。是當選民都是吃素、還是把選民當成潘仔、投票部隊？她直言，這是國民黨毫不遮掩的肉慾橫流。
曾銘宗今受訪則說，這問題已紛擾一段時間，他要代表國民黨團提出嚴肅呼籲，任何組織團結包括國家社會團結，政黨要穩健發展要有前途，「必須有年輕、中壯及資深世代，一起來努力。」
曾銘宗指出，國民黨是有制度的政黨，經相關機制參與選舉徵選出候選人，他們都會支持；尤其國民黨團席次離過半還有很大空間，盼大家一起努力。未料，當媒體追問一旁的費鴻泰，是否也這樣認為？曾則幫忙回應，他代表黨團發言。