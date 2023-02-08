燈會開幕柯文哲站位惹議 蔣萬安再推：中央負責中央展區
台灣燈節於5日正式開幕，而在開幕儀式上，台北市前市長柯文哲的站位問題，近日來爭議持續延燒。民進黨新北市議員卓冠廷昨（7）日揭露，當時中央觀光局與北市觀傳局在商討站位時，是觀傳局主動要求將柯文哲與北市議長戴錫欽的位子交換，不過市長蔣萬安卻把責任推給中央。對此蔣萬安今（8）日上午受訪時仍舊否認，僅表示中央展區由中央負責，相關規劃安排或意見北市府都尊重。
記者丁上程／台北報導
卓冠廷昨日晚間在臉書PO文揭露，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲於台灣燈節開幕儀式的站位，是由北市府觀傳局的官員於會議中，主動提出要與戴錫欽交換，導致柯文哲被安排至舞台最旁邊，「蔣萬安一被問到為什麼要把柯文哲安排在最旁邊，就嚇得膝反射把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道。」
而對於「觀傳局要求換站位」一事，蔣萬安今日上午受訪時仍不認該說法，僅表示「中央負責開幕儀式所在的中央展區，相關規劃安排，若中央有相關意見，北市府都尊重。」並再將說明責任推給觀傳局，表示由觀傳局召開的記者會說明清楚即可。
至於是否主動要求更換站位，台北市觀傳局今日上午召開的記者會，也並未正面回應，局長陳淑慧在面對媒體提問時，也僅含糊表示「位子安排是經過傳統、禮儀的結果」，轉而希望大家能夠把焦點回歸到燈會本身。