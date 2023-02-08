隋棠豪宅變惡鄰！3藝人太吵也曾遭投訴　專家教挑屋秘訣

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樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於隋棠的住所是近30年的中古屋，若中空樓板沒有特別設計加厚，大約就是10多公分，樓上一有奔跑跳動，樓下都會聽得一清二楚，有時鄰居之間作息不同，或對噪音的耐受程度有落差，難免引發爭執。
為避免此困擾，洪安怡說，部分建案會以中空樓板隔音做為銷售訴求，在樓板鋼筋結構中加入吸音保麗龍球，厚度也會增加到22公分以上，有些甚至會加厚到30公分，此外，內政部營建署2016年也修正「建築技術規則」，加嚴分戶樓板隔音的規範，要求建築隔音要達到58分貝，15公分以上的鋼筋混凝土，衝擊隔音的材料要能降低17分貝以上，如果是12公分以上的鋼筋混凝土，衝擊隔音的材料更要能降低20分貝以上，不過新法是從2021年起實施，以建照掛號的日期為準。
因此洪安怡建議，想降低噪音干擾的買方，可以選擇新法上路之後取得建照的房屋，或有加厚中空樓板的住家，當然也可以透過施做天花板的隔音工程，降低樓上住戶的聲音干擾，若對噪音特別敏感，恐怕還是只能選擇頂樓、獨棟透天厝住家，才能永絕後患。
反之，若擔心自家聲響擾鄰，洪安怡說，除了在家中特別施作隔音工程外，一般室內鋪設地板時，就選用較厚的地板材質，或是鋪設隔音墊，都能加強隔音效果，還有將家具椅腳增加靜音防護貼片，移動家具時，就能有效降低噪音；許多家長替家中幼兒鋪設的巧拼，其實也具有隔音效果，甚至是室內的拖鞋也可選擇靜音款式，避免因噪音問題與鄰居關係緊張。