遭隋棠控訴長期騷擾！鄰居夫妻「7點聲明」：不排除提告

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鄰居夫妻聲明：
1.隋棠說本人曾向她表示「認識很多媒體」，但實際上本人毫無媒體資源，只能尋週刊的投訴管道「電話、Email」 向其爆料，比起隋棠一家自帶大量鎂光燈的程度，根本是「小蝦米對大鯨魚」！
2.隋棠稱搬來前聽到前屋主講述，本人和妻子反映社區噴水池聲音太吵，本人及妻子從未向管委會進行任何反映，不知隋棠到底聽誰所說？是否張冠李戴？本社區管委會主任可為本人作證，請隋棠舉證何出此言？
3.隋棠聲稱曾聽前屋主說，我們家人曾持榔頭嗆聲前屋主，與前屋主有齟齬等語，完全非事實全貌。首先，隋棠搬進本社區前，前屋主早已搬離一年，請問隋棠是如何接觸前屋主獲得本人的資訊？本人在此提供與前屋主對談的訊息佐證，證明與前屋主向來都是理性溝通，隋棠未經查證之發言，等同抹黑本人，企圖模糊噪音焦點，令人遺憾！
4.隋棠所稱本人與妻子對其家庭成員咆嘯、對裝潢設計師指指點點等說法，亦非事實！本人一家從來都是以勸導方式，請隨棠一家幫忙，絕無嗆聲、恐嚇，反倒是隋棠夫妻高傲的態度，令人不敢恭維；妻子確實曾向她的設計師溝通，是因為隋棠家中裝潢時的震動，將我們家陽台的磁磚震落（有照片為證），為了防範事情再度發生，才會上樓提醒，絕非胡亂騷擾！
5.隋棠聲稱1月18日當天不在家，而是前往花蓮旅遊，家中只有「外籍看護跟一隻狗」？本人還原當天的真實情況，樓上有多組客人帶小孩陸續前來，眾人在房內嬉鬧、發出極大噪音，本人先請值班的劉姓警衛打電話上樓規勸，卻被一名女子嗆聲：「只要是樓下反映噪音，一律不要打電話上來」，就直接掛電話，後續再撥打2次就不接，本人才報警處理，因此有後續中山分局大直派出所發布的密錄器影片為證。隋棠說「不在家、不知道」等語，顯然是推卸責任，轉移焦點之舉！
6.既然隋棠聲稱1月18日前往花蓮旅遊家中無人 ，也有監視器佐證，本人報警之舉是誣報、找麻煩 ！但根據1月18日當天的新聞顯示，隋棠與導演葉天倫跟其他藝人，在參加她的新片首映會？請隋棠公布旅遊、住宿地點的發票或單據，以昭公信！
7.隋棠稱自始自終都是善意溝通，本人不禁想問，為何法院召開2次調解庭均不到場，反而推託卸責？且隋棠身為公眾人物，於臉書的發言，與事實出入甚大，甚至涉及對本人及家人的人身攻擊，本人已與律師研擬，不排除提出加重誹謗告訴，以正視聽！（編輯：郭佩蓉）