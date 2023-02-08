派最年輕的去！國王企鵝赴Xpark交朋友 園方喜等新生命
臺北市立動物園在新年1月陸續安排國王企鵝進行健康檢查，除了族群年齡層偏大，數據顯示企鵝們身體狀況一切正常，而最年輕的國王企鵝「嘟胖」，去年底赴Xpark參與借殖計畫，在臺灣動物園暨水族館協會架構下，跨機構為提升國王企鵝的圈養族群量而努力。
編輯中心/綜合報導
國王企鵝2000年首度進駐臺北市立動物園，當時造成一股企鵝熱潮，媒體熱情轉播國王企鵝孵蛋的實況，帶動社會大眾認識國王企鵝及牠們棲息環境的風潮，經過23年當年的企鵝都老了，雖然每年都還有配對、產蛋，但不是沒有受精，就是孵化過程不順利，族群裡最年輕的是今年8歲的雌性個體嘟胖。
國王企鵝要成功繁殖得經過層層關卡，首先要適合繁殖的雌雄個體數相當，配對的企鵝還得先在差不多的時間換羽毛，換羽後賀爾蒙濃度提高，接著看雙方是否情投意合，看對眼順利配對還要能夠攜手合作孵蛋跟育幼，每個關卡都必須能恰如其分地達成任務，這個繁殖季才有機會交出成績單，因此要孵出一隻企鵝寶寶是非常難能可貴，要順利長大更是不容易。
為了讓國王企鵝的繁殖勝率提高，臺北市立動物園和Xpark決定攜手合作，讓嘟胖加入較年輕的族群，嘟胖去年12月28日到Xpark，經過檢疫後已經加入國王企鵝的群體，開心的是嘟胖進食正常，也交到好朋友帶著她認識新環境，也期待有進一步的好消息。（編輯：李惠婷）