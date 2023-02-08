庫存去化慢、需求未見起色 Q1全球NB出貨估季減18%
全球通膨與升息帶來的經濟風暴重擊傳統節慶旺季需求，除通路庫存消化緩慢，商務巿場亦呈現顯著衰退，導致品牌出貨重踩煞車，2022年第4季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）大幅季減16%，年減超過4成。DIGITIMES研究中心蕭聖倫觀察2023年第1季預期歐美等成熟國家步入經濟衰退，及品牌通路庫存仍無法回到正常水準下，淡季季減程度恐擴大。
記者許家禎／台北報導
DIGITIMES指出，2023年第1季前六大品牌出貨皆將繼續季減，龍頭業者聯想通路庫存仍達6週以上，且主要巿場歐洲及中國前景不佳，預期出貨季減1成5以上；第二名惠普（HP）前季雖有少量訂單回補，但整體通路庫存亦高，第1季出貨預期相當保守，季減幅度恐破2成；第三名戴爾（Dell）前季因商務巿場表現不如預期，出貨已處較低基期，第1季衰退程度可望維持在1成上下。
第四名蘋果（Apple）第1季需求恐現顯著衰退，蘋果雖推出新一代高階機種，但除規格無顯著更新，多數國家更上調售價，將降低其產品吸引力；第五名華碩與第六名宏碁因前季大力去化通路庫存並減少出貨，預期第1季出貨季衰退程度將放緩。
蕭聖倫指出，台灣代工廠第1季出貨亦未見起色，其中，緯創因大客戶戴爾增加商務機種釋單，出貨季減幅將相對小，佔比可望明顯提升。