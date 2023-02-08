登IG封面！土國強震台搜救隊馳援 BBC以「國家」稱台灣
土耳其東南部6日凌晨發生一場規模7.8強震，造成土耳其以及鄰近的敘利亞逾7800人罹難。在地震過後，各國紛紛伸出援手，台灣特種搜救隊也派出130人馳援。英國《BBC》整理羅列這次參與搜救的國家，值得注意的是，除了台灣以外，韓國、美國、英國也都派出搜救隊，不過台灣不僅登上了《BBC》在IG貼文的封面，在《BBC》報導中也以「國家」來稱呼台灣。
國際中心徐筱晴／綜合報導
土耳其發生地震後，消防署隨即編列130名特搜員組成台灣搜救隊分批前往救援。先是派出了40名先遣隊員及3隻搜救犬前往土耳其執行國際人道救援任務，已於7日下午抵達土耳其。第二批也於7日出發90名搜救人員，攜帶超過6公噸的救難裝備、生命探測儀與2隻搜救犬，以最快的速度前往土耳其災區協助搜救。除了搜救隊之外，台灣還向土耳其捐贈200萬美元，進一步幫助土耳其安置災民。
土耳其發生地震後，目前以及造成土、敘兩國逾7800人罹難，且人數恐怕還會再增加，引發國際間關注。不僅是台灣，美國、韓國、英國也都派出搜救隊，前往土耳其協助救災。
對此，《BBC》針對各國搜救隊進行系列報導，並在IG貼文上貼出了各個國家派出的搜救隊照片，其中「台灣隊」登上了貼文封面。在《BBC》2445萬追蹤的IG頁面上，可以看到台灣搜救隊舉著國旗的版面，且該貼文的7張照片皆為來自不同國家的搜救隊，光是台灣就佔了2張。
另外在一篇《BBC》的報導中當中則提到，在土耳其強震後，許多國家都伸出援手，雖然當地雨天和降雪讓救援難度增加，但各國搜救隊仍在前往幫助的路上，包括義大利、以色列、台灣等國家。可以看到《BBC》再次在文中以「國家」稱呼台灣。