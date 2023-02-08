熊貓福袋299元→146元？買1送1不等了　半價清倉被買爆

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由於福袋內的抽獎券、刮刮卡有時效問題，加上福袋屬於過年期間限定商品，隨著新年結束，業者也急於出清各式福袋及禮盒，繼7-11、全家發動福袋、禮盒促銷，今年推出2023福袋的foodpanda更狂，直接在熊貓超市大動作半價出清，原價299元的2023熊Lucky兔寶包買1送1，平均每袋不到150元，若是再搭配生鮮雜貨9.5折優惠碼，單包更可下殺至146元。目前有些地區超市已被買光，搶購手速要加快，《NOWnews今日新聞》實際購買2包開箱，並整理內容物清單及周邊商品中獎機率一次看。
📌A款內容物，零食總價達216元
1、韓國好麗友好多魚餅乾30元
2、味王麻油雞湯麵23元
3、冠寶捲心餅35元
4、卡迪那四重脆餅乾 20元
5、美粒果蘋果蘇打29元
6、乖乖奶油椰子20元
7、士力架花生巧克力39元
8、湖池屋卡辣姆久洋芋片 20元
9、foodpanda周邊商品隨機1入
10、紅包袋1包
11、刮刮卡1張
12、Mdmmd.新涼感衛生棉1片或護墊2片
📌B款內容物，零食總價達222元
1、韓國好麗友好多魚餅乾30元
2、味王麻油雞湯麵23元
3、冠寶捲心餅35元
4、卡迪那四重脆餅乾 20元
5、美粒果蘋果蘇打29元
6、波的多蚵仔煎20元
7、Airwaves口香糖45元
8、卡迪那洋芋片20元
9、foodpanda周邊商品隨機1入
10、紅包袋1包
11、刮刮卡1張
12、Mdmmd.新涼感衛生棉1片或護墊2片
📌foodpanda周邊商品機率表：
▪胖胖達鶯歌陶瓷吸水杯墊價值99元，機率約51.43%
▪foodpanda環保購物袋價值99元，機率約23.81%
▪胖胖達手機支架價值199元，機率約6.46%
▪foodpanda手機架加收納小袋價值150元，機率約7.90%
▪胖胖達鑰匙圈圓滾滾款價值149元，機率約3.27%
▪胖胖達鑰匙圈貪吃款價值149元，機率約3.52%
▪胖胖達鑰匙圈飛天款價值149元，機率約3.62%
📌刮刮卡獎項：
▪滿590折120，機率80.59%
▪滿590折200，機率15.56%
▪滿590折300，機率1.48%
▪滿999折999，機率2.22%
▪Gogoro VIVA MIX BELT價值7萬9980元，機率0.01%
▪胖胖達麻將價值980元，機率0.04%
▪iPhone 14 Pro 128G價值3萬4900元，機率0.02%
▪Apple Watch Ultra價值2萬5900元，機率0.02%
▪Nintendo Switch OLED款主機價值1萬2000元，機率0.01%
▪Marshall Emberton藍牙喇叭價值5990元，機率0.02%
▪Apple HomePod mini價值3000元，機率0.03%