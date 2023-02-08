隋棠被控「惡鄰居」？豪宅管委會首發聲：盼雙方和平解決
藝人隋棠和老公Tony、3名子女去年搬到大直億元樓中樓豪宅，豈料卻爆出「惡鄰居」風波，遭鄰居控訴時常製造噪音，多次勸說溝通都無效，但她昨（7）日晚間在臉書發出千字文還原事情經過，稱鄰居歇斯底里、長期騷擾。對此，隋棠所住的大直豪宅管委會也發聲了。
娛樂中心／綜合報導
根據《東森新聞》報導，隋棠住的大直豪宅管委會私下透露，這棟豪宅屋齡已30年，屬於鋼筋混凝土建物，地板厚度僅有12公分，對於住戶之間的糾紛無權置喙，只盼雙方和平解決。而據《ETtoday》報導，大樓管理人員透露，雙方目前已經走入司法程序，他們無法插手太多，沒辦法幫上什麼忙；鄰居太太先前確實有向他們反映幾次，他們也只能盡量幫忙。至於隋棠平時為人如何，對方則說她平時進出都會笑著打招呼，對他們來說就是住戶，沒什麼特別的。
還原整起事件，平時形象溫暖正面的隋棠，昨（7）日被週刊爆料放任3個孩子玩鬧，時常在凌晨、深夜製造噪音，多次勸說無效，隋棠還跟鄰居說：「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居相當火大。鄰居為此不堪其擾，甚至求助身心科，並向隋棠一家提出協商，怎知他的建議卻被隋棠老公Tony視為騷擾，要求他有意見直接找律師談。對此，鄰居為了維護環境安寧，也委由律師提出民事告訴，希望能解決問題。
消息一出，震驚各界，隋棠也在昨晚發出千字文反擊，她在文中透露樓下鄰居太太「歇斯底里」，當時理性溝通說：「或是妳早點起床呢？」被對方斷章取義成：「這年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉。」隋棠也稱，對方在房子裝修期間三不五時就跑來監工，對方提出的要求她也都有做到，但對方仍不滿意，「沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，這些我們有監視器錄影為證。」雙方各執一詞，風波愈演愈烈。（編輯：郭佩蓉）