7.8強震毀家園　敘內戰雙方救難人員忙搶救倖存者

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在敘利亞另一側前線，一名戴著白色頭盔、身穿黑黃色背心的敘利亞民防救難人員則從反抗軍控制的阿薩茲（Azaz）一處倒塌民宅，救出飽受驚嚇但幸運存活的年輕女孩。
規模7.8強震侵襲敘、土邊境，許多建築被夷為平地，兩地死亡人數已突破7000人，為這個飽受戰爭、叛亂、難民危機蹂躪地區再添苦難。在場的路透社記者看見，在敘利亞衝突中對立的兩造救難人員身上穿著不同制服，在瓦礫堆中尋找倖存者。
28歲的蘇雷曼（Ramadan Suleiman）透過電話說：「地震撼動了反抗軍控制區和政府軍控制區，我全心全意支持敘利亞革命，但我也很關心我的同胞。」他對生活在政府軍控制區的平民表示同情。
內戰期間在敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir al-Zor）流離失所、輾轉來到伊德利布（Idlib）的蘇雷曼說：「我是人，他們也是人，我們同情土耳其災民，當這種情況發生在歐洲等其他地方時，我們也會動了惻隱之心。這就是人性。」
這場強震目前已在敘利亞奪走1800多條人命，據信有許多人被困在斷垣殘壁下。
救援人員說，反抗軍控制的西北部地區有1020人喪生。國營媒體則說，在阿勒坡（Aleppo）、拉塔基亞（Latakia）、哈瑪（Hama）和塔爾圖斯（Tartus）等政府軍控制的城市至少有812人喪生。
這場天災加劇了敘利亞人民的苦難，自敘利亞2011年爆發內戰以來，已有數十萬人在衝突中喪生，當時反對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）統治的示威者遭到了致命鎮壓。
聯合國表示，在敘利亞有數以百萬計人民因戰爭流離失所的情況下，人道主義需求如今比以往任何時候都大。
此外，敘利亞各地民眾最近也面臨霍亂肆虐的威脅。
在拉塔基亞山區，有幾棟建築坍塌，死了很多人。兩名當地居民說，俄羅斯軍隊、民防部隊和政府軍已迅速展開救援工作。
其中一名居民說，他對其他敘利亞人有種「親近感」，包括那些在反抗軍控制區生活的人。他說：「這或許是這麼長時間以來的第一次。這場地震沒有讓誰幸免於難。」 （譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120208