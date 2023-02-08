第5屆金舶獎甄選起跑！許舒博：台灣品牌有實力走出去

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商總理事長許舒博表示，根據世界銀行發布的年度《全球經濟展望》報告，2023年全球經濟成長率放緩至1.7%，為近30年來第三低，僅高於發生全球衰退的2009年和2020年，前景似乎不明，但提升品牌力是開拓市場、占領市場以及永續經營的關鍵力量。
此次品牌金舶獎分成國內組的「綠色永續組」、「國際授權潛力組」、「服務創新組」以及海外僑台商組，將選出30家獲獎企業，甄選亮點有別過往的新創模式，今年在「綠能與環境議題」區別更為明確，各組也將強化品牌的永續作為，激勵企業跟上世界潮流。
許舒博提到，過去綠色轉型只是一項企業加分題，如今已是企業的生存必修課，品牌力再進化，企業掌握永續經營策略絕對是正確的方向。
根據經濟部發布《2022年中小企業白皮書》的資料顯示，台灣中小企業家數占全體企業達98%以上，銷售額超過26兆元，占比超過五成，是國家經濟穩健發展的基石。
許舒博表示，資本市場動能的挹注是中小企業走向規模化發展的關鍵，品牌金舶獎協助獲獎企業洽接國發基金方案與創投投資媒合，另外依法令規定與申請企業體質向信保基金爭取最高1億元及最高保證9.5成的融資等服務。
此外，中小企業銷售額近九成來自內銷市場，品牌金舶獎為獲獎企業舉辦與世界六大洲海外僑臺商線上商機媒合活動，並俟機組團出訪與當地廠商接洽，創造實質商機。
他接續說道，經濟瞬息萬變，唯一不變的是，要持續努力打破新的市場，不能長期僅依存同一個市場，每一個地方因為疫情皆產生不同的變化，包括新型態的交易模式、行銷模式等，台灣過去從品牌代工到如今的品牌輸出，是一段艱苦的過程，「台灣事實上有實力走出去」，早期許多世界名牌皆出自台灣的手。
因此，商總結合國家的力量，尤其是國發基金、信保基金，協助想要突破現況的中小企業，讓其更加快速的茁壯，「這是金箔獎最主要的用意。」