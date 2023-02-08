逆子弒母分屍丟垃圾車！開庭嗆法官：一問一答「太幼稚」

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回顧案件經過，朱男患有思覺失調症，過去有傷害前科，2020年開始住在安養之家，期間朱男萌生殺人的念頭，並為了分屍還事先從網路購買了砂輪機、木工鋸片等物，2021年9月5日時，朱男被朱母接回家後，朱男見機不可失，當天便決定執行殺人計畫。
朱男晚間趁著母親上廁所出來時，手持菜刀狠砍其頸部多刀，確認母親已無氣息後，遂使用砂輪機將遺體分屍，但也導致自己手部受傷，隔天朱男因為傷勢，前往醫院就診，需要動手術時，醫護人員因聯繫不上朱母，改由其舅舅代為簽同意書。
由於朱母失聯無法聯繫上，朱男舅舅遂在9月7日上午，前往其住處尋人，未料卻在客廳看見大量血跡，嚇得趕忙報警。警方獲報後，循線找到朱男詢問，他聲稱血跡是自己的，博取舅舅和警方信任。豈料事後，朱男卻在9月10日逃院回家，並找了清潔公司到家中清理，其舅舅被醫院通報後，再次報警處理，並與警方前往朱男住處將他強制就醫。
由於朱母失去音訊，令警方對朱男起疑，經調閱監視器後，發現朱母於5日晚間返家後就再無出門，直到6日，朱男提著4大包黑色垃圾袋，丟棄在社區垃圾子母車，行跡十分可疑，但因垃圾已被載往焚化爐。因此，警方初步研判朱弒母且分屍，並發怪手開挖搜尋遺體。
據了解，朱男一開始否認殺人，聲稱現場血跡是「殺豬」所留下的，不過鑑識人員卻在朱男家中的排水口內，驗出疑似人體組織，再加上監視器畫面證據確鑿，朱男才承認犯下殺母案。
新竹地院審理時，朱男強調母親「滅絕我的未來」，自己是走投無路，才會大義滅親；朱男也說，自己如果不是推稱「殺豬」的話，就會被判死刑、無期徒刑。
新竹地院認為，朱男弒母是有計畫性的，但因其罹患思覺失調症，一審判無期。朱男提出上訴後，由於其羈押期將於28日屆滿，高院7日開訊問庭，朱男表示寫了很多書狀給法官，並表示「希望法官在看完他的書狀後可以回文給他」，還說在法庭上一問一答，自己覺得「太過幼稚」。（編輯：孫唯容）
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