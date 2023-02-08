「吉」刻救援！吉娃娃走失半年奔警局求助 熱心警秒認出
真的要感謝波麗士大人的「吉」刻救援！屏東一隻吉娃娃走失近半年，日前自行跑進屏東縣里港警分局九如分駐所，似乎是想跟警察求助。而警察也真的擁有好記性，一眼認出吉娃娃在半年前曾被報案走失，積極展開聯繫，順利幫助吉娃娃平安回家。
編輯中心/綜合報導
九如分駐所警員王淑燕，日前發現一隻吉娃娃自行跑進派出所內，王淑燕一眼認出該吉娃娃約在半年前曾有飼主前來報案走失，雖然時隔半年，但王淑燕仍記憶猶新，找出當時抄錄的資料聯繫飼主。
不料該支電話被停用，前去飼主留下的地址後發現對方已經搬家。但九如分駐所沒有放棄，員警們輪流在所內照顧吉娃娃，一方面同時透過里長持續找尋飼主的聯繫方式，過了兩天後順利找到人，飼主得知愛犬失而復得，也趕來派出所領回。
飼主表示，狗狗是在外出散步時不慎走失，自己搬家又換了手機，非常感謝員警仍積極跟自己聯繫，也十分感謝員警在這兩天對愛犬的熱心照料。
里港警分局分局長鄭頴聰表示，案件不分大小，王淑燕警員於第一線執勤熱心協助，積極為民服務態度值得為同仁榜樣。另外也提醒民眾，外出遛寵物應以牽繩栓妥，避免走失及其他意外發生。（編輯：倪浩軒）