3Q堂哥遭控利用選舉腳踏5條船　陳柏惟臉書道歉

北市府再公布3名副發言人　發言人團隊年齡平均不到30歲

▲台北市政府8日下午公布3名副發言人，分別為（左起）新北市政府前副發言人蔡畹鎣、鴻海電動車公司前公關徐政璿、國民黨青年部前執行長蕭羽耘。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府8日下午公布3名副發言人，分別為（左起）新北市政府前副發言人蔡畹鎣、鴻海電動車公司前公關徐政璿、國民黨青年部前執行長蕭羽耘。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

台北市政府今（8）日下午再度公布三名副發言人，分別為新北市政府前發言人蔡畹鎣，前媒體人、鴻海集團電動車公司前公關徐政璿，以及國民黨青年團前執行長蕭羽耘。包含發言人羅旺哲在內，四人組成的北市府發言團隊，平均年齡不到30歲。北市府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，延攬優秀的年輕新血加入，強化市府對外溝通、促進市政推動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府今日公布三名新任副發言人，分別為徐政璿、蔡畹鎣及蕭羽耘。其中徐政璿今年30歲，政治大學國家發展研究所畢業，為資深媒體人，曾經跑過行政院、立法院、臺北市政府、新北市政府等單位，亦曾任電動車公司《鴻華先進科技》公關，不僅有多年媒體資歷，也具備產業界經驗。

27歲的蔡畹鎣世新大學口語傳播學系畢業，曾任新北市府副發言人，熟悉媒體事務、新聞論述及記者會、活動等主持工作；曾任國民黨青年團執行長的蕭羽耘今年24歲，世新大學新聞系畢業，曾任《聯合報》醫藥記者、《東森新媒體ETtoday》要聞中心編輯。

而包含已經上任的發言人羅旺哲在內，四人組成的蔣市府發言團隊，平均年齡不到30歲，可以說是相當年輕。台北市政府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，除了要迅速了解民意脈動，也要架起市府與各界對話的橋樑，給予市民最好的服務；這次延攬優秀的年輕新血加入發言體系，強化對外溝通，襄助市政活動和政策的推動。

燈會開幕柯文哲站位惹議　蔣萬安再推：中央負責中央展區

北市遇6級地震4000棟建築恐倒塌？蔣萬安：盡速推動都更

北市第二梯次搜救隊再出發土耳其　蔣萬安叮嚀：確保安全

星雲大師圓寂　蔣萬安悼念：謹記做人處事的大智慧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀