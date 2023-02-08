北市府再公布3名副發言人 發言人團隊年齡平均不到30歲
台北市政府今（8）日下午再度公布三名副發言人，分別為新北市政府前發言人蔡畹鎣，前媒體人、鴻海集團電動車公司前公關徐政璿，以及國民黨青年團前執行長蕭羽耘。包含發言人羅旺哲在內，四人組成的北市府發言團隊，平均年齡不到30歲。北市府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，延攬優秀的年輕新血加入，強化市府對外溝通、促進市政推動。
記者丁上程／台北報導
台北市政府今日公布三名新任副發言人，分別為徐政璿、蔡畹鎣及蕭羽耘。其中徐政璿今年30歲，政治大學國家發展研究所畢業，為資深媒體人，曾經跑過行政院、立法院、臺北市政府、新北市政府等單位，亦曾任電動車公司《鴻華先進科技》公關，不僅有多年媒體資歷，也具備產業界經驗。
27歲的蔡畹鎣世新大學口語傳播學系畢業，曾任新北市府副發言人，熟悉媒體事務、新聞論述及記者會、活動等主持工作；曾任國民黨青年團執行長的蕭羽耘今年24歲，世新大學新聞系畢業，曾任《聯合報》醫藥記者、《東森新媒體ETtoday》要聞中心編輯。
而包含已經上任的發言人羅旺哲在內，四人組成的蔣市府發言團隊，平均年齡不到30歲，可以說是相當年輕。台北市政府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，除了要迅速了解民意脈動，也要架起市府與各界對話的橋樑，給予市民最好的服務；這次延攬優秀的年輕新血加入發言體系，強化對外溝通，襄助市政活動和政策的推動。