世代交替成話題！現任立委年齡比一比　最老真的是國民黨

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國民黨立委現有37席，平均56.85歲，其中最年長的是吳斯懷70歲，最年輕的是吳怡玎43歲。民進黨立委現有61席，平均年齡54歲，最年長的是余天76歲，余天也是現任最年長的立委。另外年逾70歲的還有游錫堃75歲、柯建銘72歲、蘇治芬70歲。不過民進黨內也有現任最年輕立委賴品妤，現年31歲。
其他兩小黨，民眾黨立委5人平均49.2歲，時代力量3人平均51歲。
事實上，雖然《公職人員選舉罷免法》規定，年滿23歲就能參選立委，但回顧台灣民主憲政史，能在年滿30歲前就當選立委，史上也僅有6人。最年輕的立委出現在第四屆，國民黨籍的蕭苑瑜與王昱婷，年僅25歲就當選立委，而王昱婷只比蕭苑瑜大9天。到了2008年，國民黨的張嘉郡以27歲當選立委。
民進黨部分，賴品妤兩年前當選立委時僅29歲，也是民進黨史上最年輕的立委。現任立委林岱樺2001年首次參選立委就當選，當年29歲。基隆市長謝國樑，2006年以親民黨籍參選立委順利當選，年僅29歲，是史上最年輕的男性立委。
除了立法院，甫上任的新內閣，行政院長陳建仁71歲，內閣閣員平均年齡63.11歲，比起前任行政院長蘇貞昌內閣，平均年齡達64.5歲，僅略降一點。年逾70歲的閣員，包括退輔會主委馮世寬（77歲）、政務委員吳澤成（77歲）、主計長朱澤民（72歲）、中選會主委李進勇（71歲）。
從五院院長層級來看，陳建仁71歲、游錫堃75歲、司法院長許宗力66歲、考試院長黃榮村75歲、監察院長陳菊72歲，5人平均71.8歲。
至於總統層級，四位民選總統中，已故前總統李登輝，繼任總統時是65歲、1996年成為首位民選總統，當時已73歲。前總統陳水扁2000年當選時是50歲，也是史上最年輕的總統。前總統馬英九與陳水扁同年，但2008年當選時已58歲。總統蔡英文2016年當選總統時是60歲。
而未來有機會當選總統的朝野政治人物，民進黨主席賴清德現年63歲、國民黨主席朱立倫61歲、新北市長侯友宜65歲、鴻海集團創辦人郭台銘72歲，民眾黨主席柯文哲現年也已63歲。台灣未來要再出現未滿60歲的總統，難度有點高。
換句話說，除了立法院，行政院閣員、五院院長，乃至於總統，年齡都有越來越長的趨勢，「世代交替」可能不只是立委競選的口號，也是台灣政壇未來勢必面對的課題。