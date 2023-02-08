NBA／詹皇成總得分王 林書豪讚嘆：「接近喬丹的偉大」
「詹皇」LeBron James今(8)日正式超越「天勾」Kareem Abdul-Jabbar的總得分紀錄，見證此刻的許多傳奇和現役球星都透過不同的方式向其祝賀。而華裔球星林書豪也感嘆道：「沒想過我會看到有一名球員能如此接近喬丹(Michael Jordan)」。
記者黃建霖/綜合報導
Jabbar在1984年正式打破張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄，至此之後盤據聯盟總得分王的寶座。不過James以驚人的生涯巔峰高速追趕此紀錄，在今天對上奧克拉荷馬雷霆的比賽開始之前，他只距離Jabbar的38387分紀錄36分。
此役第三節James憑藉著在罰球線附近的一記仰投跳投命中，正式超越Jabbar，成為聯盟最新紀錄保持人。這場比賽他最終20投13中，得到38分7籃板3助攻3抄截。
而人在高雄準備迎接自己加盟台灣職籃記者會的林書豪，也發文祝賀詹皇：「恭喜Lebron——聯盟總得分王。 我從沒想過我會看到一名球員如此接近喬丹的偉大，但Lebron讓我重新思考這一切。」
林書豪在本賽季離開CBA之後，在農曆春節期間正式加盟P.League+高雄鋼鐵人隊，他將在一切順利的情況下，於12日在高雄鳳山體育館隨隊進行台籃生涯首戰。