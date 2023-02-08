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死亡＋54！新增3例特殊死亡個案　病例數較上週減少24.2%

▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，今（8）日COVID-19新增23,893例本土病例，境外移入347例，另外死亡個案有54例。今日新增的病例數較上週三(31,501)少7,608例，減少約24.2%。昨(2/7)日總共接種22,273人次，其中莫德納次世代疫苗接種17,501劑。

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另外今日新增3例特殊死亡個案如下：

1.40多歲男性，有肝硬化等病史，曾接種2劑新冠疫苗，因解黑便3-4天、有呼吸道症狀及全身無力，於2/3至急診，新冠快篩及PCR陽性確診，檢查有雙側肺炎及上消化道出血，住院接受瑞德西韋等藥物治療，當日不幸併發呼吸衰竭，病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

2.40多歲女性，有癌症病史近期接受化療，曾接種3劑新冠疫苗，1/28因家人確診自行新冠快篩陽性，1/30起陸續有呼吸喘、咳嗽、胸悶，於2/2至急診，懷疑心肌炎住院治療，2/3不幸因併發心因性休克，病況惡化過世，死因為新冠肺炎重症併心因性休克。

3.40多歲男性，有肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1/23起陸續有解黑便、意識改變等症狀，於1/24至急診，新冠快篩陽性確診，檢查有上消化道出血及嚴重貧血，住院治療並使用瑞德西韋，2/2不幸病況惡化過世，死因為肝硬化併肝衰竭、新冠肺炎。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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