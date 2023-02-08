台股大漲200點、8千金再現！台積電勁揚17元、站上540元

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受到美股激勵，台北股市今日開高走高，加權指數以15538.71點開出，盤中最高一度漲至15631.22點，終場上漲217.26點，收在15618.17點，漲幅達1.41%，成交金額新台幣2256.59億元。
今日盤面再現8千金，撐高台股天花板，包括股王信驊、股后大立光，以及力旺、旭隼之外，以及近日新登千金股的亞德客-KY，和今日重返千金股的譜瑞-KY、世芯-KY及祥碩，都在盤中攻上千元價位。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場勁揚17元，站上540元關卡，漲幅3.25%。同樣為晶圓代工的聯電也漲約2.75%，來到50.5元。世界先進漲0.42%、力積電漲逾2%。
其他重要電子股，如聯發科漲3%以上，來到744元。群創、國巨、旺宏、日月光、南亞科、大立光也都走揚，唯鴻海守平盤100.5元位置。
此外，聊天機器人近來話題不斷，AI概念股漲聲響起，今日IC設計滿血復活，創意、茂達強攻漲停板，合邦、智原、聯詠、致新、金麗科、瑞昱、迅杰、亞信、連宇、群聯上漲超過2到9%。
生技醫療概念股表現不俗，其中，保瑞藥業亮燈漲停，站上514元天價，榮登生技股王寶座，其他類股像是合一、亨泰光、健喬、德英、霈方、中天漲幅則大約在1至6%。另外，遊戲股的訊連、橘子勁揚6至7%，上奇則漲約2%以上。