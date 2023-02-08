台中人倫悲劇！女持刀殺母還拿手機拍 符合自首輕判8年
去年5月間，台中一名30多歲的吳姓女子，因不滿同住的老母親「碎碎唸」，盛怒之下持菜刀殺害母親，甚至拿手機拍下母親倒臥血泊的影像。事後吳女自稱罹患精神疾病，案經台中地院一審，法院認定吳女符合自首減刑規定，因此依殺害直系血親尊親屬罪，判刑8年，可上訴。
編輯中心/綜合報導
回顧案發過程，當時吳女因與母親發生爭執，盛怒之下衝進廚房手持菜刀，由後方朝母親猛刺，導致吳母左肺塌陷、血胸與氣胸，傷重送醫不治。吳女落網後坦承犯行，但自稱患有精神疾病，行為不受控制，不過檢警調查發現，吳女於行兇時，曾拿手機拍下倒臥血泊的母親，並怒斥家人長期向她索討金錢等，檢方因此認定她具殺人犯意，且辨識能力不受影響，依法將她起訴。
案經台中地院一審，法院認定吳女具有不確定故意的殺人犯意，且行兇時不受精神疾症影響，但因符合自首減刑的規定，所以依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，可上訴。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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