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《天堂M》聯手全家海神！祭出海量周邊　還送免費0元球票

▲遊戲橘子代理的《天堂M》首跨職籃T1聯盟與高雄全家海神籃球隊合作，將於2月11日、2月12日在高雄巨蛋舉辦「狂浪來襲」主題週。（圖／遊戲橘子提供）
▲遊戲橘子代理的《天堂M》首跨職籃T1聯盟與高雄全家海神籃球隊合作，將於2月11日、2月12日在高雄巨蛋舉辦「狂浪來襲」主題週。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩/綜合報導

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》打造最狂走春活動，首跨職籃T1聯盟與高雄全家海神籃球隊合作，將於2月11日及2月12日在高雄巨蛋舉辦「狂浪來襲」主題週。搭配精彩賽事、官方現場將準備各式各樣的活動，獻給玩家開春拿好康！「Aqua Mermaids」啦啦隊將化身成遊戲職業女角，與玩家互動遊戲，球場外「狂浪來襲拍照區」拍照上傳參加抽獎，有機會獲得Samsung手機！球場佈置、開場表演、館外拍照區、館內環廊互動遊戲區，豐富內容有吃有玩，共準備超過千份周邊要贈送給玩家，全方位營造最熱血的《天堂M》氛圍！

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▲（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》在「狂浪來襲」主題週現場，將準備各式各樣的活動，獻給玩家開春拿好康。（圖／遊戲橘子提供）
《天堂M》首跨T1聯盟「高雄全家海神」合作舉辦「狂浪來襲」主題週！

《天堂M》自2021年起結合籃球賽事，帶給玩家更豐富多元的活動體驗！今年首跨T1聯盟，上屆冠軍隊伍「高雄全家海神」合作，2月11日、2月12日合作舉辦「狂浪來襲」主題週，官方為營造出《天堂M》的熱血氛圍，不僅製作《天堂M》主題巨大立體裝置物，搭配球場佈置、開場表演、館內環廊互動遊戲區，並大放送上千份走春伴手禮，全方位塑造「天堂M 狂浪來襲」氛圍！

《天堂M》「狂浪來襲」主題週，超精彩賽事2月11日「高雄全家海神」VS「新北中信特攻」、2月12日「高雄全家海神」VS「桃園永豐雲豹」，送門票直接入場看！於球場外「狂浪來襲拍照區」上傳照片，球賽當日前50名可以免費領取賽事門票！並參加雄狂走春「人人有獎」抽獎活動，除了各式周邊獎勵，還有機會抽到Samsung Galaxy S23 Ultra 256G 墨竹綠 手機乙台！

▲（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》官方表示，主題週於球場外「狂浪來襲拍照區」上傳照片，球賽當日前50名可以免費領取賽事門票。（圖／遊戲橘子提供）
此外，開啟beanfun!APP加入《天堂M》社團，當日前300名玩家可免費領取「天堂M特製補給餐點」乙份。於beanfun!社團「海神best SHOW」上傳場內的最狂瞬間，經官方評選出最狂的50名投稿者，加碼再送天堂M神秘限定禮盒！

而球場館內還有豐富驚喜等待玩家蒞臨體驗，開場將由2014年Red Bull 3Style全球DJ大賽臺灣區冠軍DJ－DinDin改編《天堂M》BGM，結合「高雄全家海神」啦啦隊「Aqua Mermaids」獻上最狂的開場舞表演，球賽開場前，將有「Aqua Mermaids」Cosplay遊戲職業女角，隨機突擊環廊互動遊戲區和現場觀眾互動一起玩遊戲，最精彩的開春行程就在高雄巨蛋《天堂M》「狂浪來襲」主題週！

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