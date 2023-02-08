《天堂M》聯手全家海神！祭出海量周邊　還送免費0元球票

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《天堂M》自2021年起結合籃球賽事，帶給玩家更豐富多元的活動體驗！今年首跨T1聯盟，上屆冠軍隊伍「高雄全家海神」合作，2月11日、2月12日合作舉辦「狂浪來襲」主題週，官方為營造出《天堂M》的熱血氛圍，不僅製作《天堂M》主題巨大立體裝置物，搭配球場佈置、開場表演、館內環廊互動遊戲區，並大放送上千份走春伴手禮，全方位塑造「天堂M 狂浪來襲」氛圍！
《天堂M》「狂浪來襲」主題週，超精彩賽事2月11日「高雄全家海神」VS「新北中信特攻」、2月12日「高雄全家海神」VS「桃園永豐雲豹」，送門票直接入場看！於球場外「狂浪來襲拍照區」上傳照片，球賽當日前50名可以免費領取賽事門票！並參加雄狂走春「人人有獎」抽獎活動，除了各式周邊獎勵，還有機會抽到Samsung Galaxy S23 Ultra 256G 墨竹綠 手機乙台！
此外，開啟beanfun!APP加入《天堂M》社團，當日前300名玩家可免費領取「天堂M特製補給餐點」乙份。於beanfun!社團「海神best SHOW」上傳場內的最狂瞬間，經官方評選出最狂的50名投稿者，加碼再送天堂M神秘限定禮盒！
而球場館內還有豐富驚喜等待玩家蒞臨體驗，開場將由2014年Red Bull 3Style全球DJ大賽臺灣區冠軍DJ－DinDin改編《天堂M》BGM，結合「高雄全家海神」啦啦隊「Aqua Mermaids」獻上最狂的開場舞表演，球賽開場前，將有「Aqua Mermaids」Cosplay遊戲職業女角，隨機突擊環廊互動遊戲區和現場觀眾互動一起玩遊戲，最精彩的開春行程就在高雄巨蛋《天堂M》「狂浪來襲」主題週！