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壽山動物園長鼻浣熊遭同伴攻擊慘死　嚇壞遊客

▲受傷的浣熊經送往醫療室緊急處置，經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。（圖／高雄市觀光局提供）
▲受傷的浣熊經送往醫療室緊急處置，經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。（圖／高雄市觀光局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

壽山動物園昨（7）日下午接近閉園時間，有遊客發現一隻長鼻浣熊遭受同伴攻擊受傷，臟器外露傷勢嚇人，現場血跡斑斑，嚇壞不少遊客，園區接獲通報後派員前往處置，但該浣熊仍不幸夭折。園方表示，這群長鼻浣熊從小一起生活長大，未曾發生嚴重打鬥情形，昨意外夭折事件經研判應是意外傷及腹部導致浣熊迅速衰落而死亡，未來將進行適度疏養，加強群體狀況關注。

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有網友在網路交流平台Dcard表示，在壽山動物園長鼻浣熊區看到斑斑血跡，一開始還以為是園區餵食火龍果，仔細看才發現有隻浣熊躺在地上，疑似被攻擊啃食到臟器外露，嚇壞現場遊客。

▲長鼻浣熊遭同伴攻擊死亡。（圖／翻攝自Dcard）
▲長鼻浣熊遭同伴攻擊死亡。（圖／翻攝自Dcard）
經遊客通報後，動物園人員進入展場並將受傷的浣熊送往至醫療室緊急處置，經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。

中山大學張學文教授表示，長鼻浣熊原產於在南美洲熱帶地區，食性為雜食性，以水果和無脊椎動物等為主食，牠們時常伸直或彎曲鼻子掘土覓食。野生長鼻浣熊雄性成體不與雌性混居，於繁殖期間才會在一起。雌浣熊會彼此群聚照顧及育幼，雄浣熊群自幼獸成長至成年過程，會為了建立領域以及在群體中建立序位而發生衝突，常見之行為有叫囂或是打架。

園區負責照養的保育員說明，園內長鼻浣熊族群數量共計15隻，分3群圈養展示，昨天打架這群長鼻浣熊數量為6隻，是園區於110年5月自行繁衍，從小即一起生活長大，然動物雖常有為爭奪位階排序等理由打架爭鬥之習性，但多半屬於嬉戲或輕微皮肉傷，即便在外面的展示場有爭吵，吵完就各自離開，因提供食物時會平均分配供應，並未見過爭食情形，壽山動物園主任莊絢智也說，這是他在園區工作約20年首次發生的死亡案。

園方補充說明，園區內長鼻浣熊展示區經專業評估而設置，展場內有高低不同平面之多樣活動空間，雄性動物彼此會為了爭奪群體內位序而爭鬥，大多是利用姿態進行威嚇、碰撞或輕微打鬥之方式，但不同個體難免有野性及無法事前預判之行為，此次打鬥過程中意外傷及腹部，導致該隻浣熊迅速衰落，人員雖立即趕往處置仍不幸死亡，園方表示十分不捨與難過，將虛心檢討將本次個案將列為後續保育教材，並加強群體狀況關注。

▲壽山動物園園區內長鼻浣熊族群。（圖／高雄市觀光局提供）
▲壽山動物園園區內長鼻浣熊族群。（圖／高雄市觀光局提供）

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