壽山動物園長鼻浣熊遭同伴攻擊慘死　嚇壞遊客

我是廣告 請繼續往下閱讀
經遊客通報後，動物園人員進入展場並將受傷的浣熊送往至醫療室緊急處置，經獸醫檢查已無生命跡象，致命傷在腹部，有嚴重撕裂傷及穿刺傷。
中山大學張學文教授表示，長鼻浣熊原產於在南美洲熱帶地區，食性為雜食性，以水果和無脊椎動物等為主食，牠們時常伸直或彎曲鼻子掘土覓食。野生長鼻浣熊雄性成體不與雌性混居，於繁殖期間才會在一起。雌浣熊會彼此群聚照顧及育幼，雄浣熊群自幼獸成長至成年過程，會為了建立領域以及在群體中建立序位而發生衝突，常見之行為有叫囂或是打架。
園區負責照養的保育員說明，園內長鼻浣熊族群數量共計15隻，分3群圈養展示，昨天打架這群長鼻浣熊數量為6隻，是園區於110年5月自行繁衍，從小即一起生活長大，然動物雖常有為爭奪位階排序等理由打架爭鬥之習性，但多半屬於嬉戲或輕微皮肉傷，即便在外面的展示場有爭吵，吵完就各自離開，因提供食物時會平均分配供應，並未見過爭食情形，壽山動物園主任莊絢智也說，這是他在園區工作約20年首次發生的死亡案。
園方補充說明，園區內長鼻浣熊展示區經專業評估而設置，展場內有高低不同平面之多樣活動空間，雄性動物彼此會為了爭奪群體內位序而爭鬥，大多是利用姿態進行威嚇、碰撞或輕微打鬥之方式，但不同個體難免有野性及無法事前預判之行為，此次打鬥過程中意外傷及腹部，導致該隻浣熊迅速衰落，人員雖立即趕往處置仍不幸死亡，園方表示十分不捨與難過，將虛心檢討將本次個案將列為後續保育教材，並加強群體狀況關注。