美台商業協會：維護台灣自由、如同冷戰時支持西柏林

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蔡英文說，透過頒贈「大綬景星勳章」，她要代表台灣人民向伍佛維茲表達感謝。他是堅定支持台灣的好朋友，多年來，為深化台美經貿合作、支持台灣民主，做出許多貢獻。
蔡英文提到，過去這幾年來，國際情勢出現巨大的改變。台灣靠著全民團結，維持經濟成長的動能，也積極奉獻力量，維持全球供應鏈的安全。
近來，台灣和美國無論在雙邊貿易或投資領域，都有顯著的成長。自2018年至今，台美雙向貿易金額成長了50％，台灣也成為美國第9大貿易夥伴。她要向在座企業代表們長期對台灣的信心和支持表達感謝，並再次重申，台海和平穩定是臺美及區域繁榮的基礎。
蔡英文進一步指出，面對威權主義的擴張，台灣會持續提升自我防衛能力，並且和美國及理念相近的夥伴加強合作，一起建立起具有韌性的民主供應鏈，來確保生活方式。
蔡英文期待，美台商業協會能持續支持台美各項經貿合作，包括去年啟動的「台美21世紀貿易倡議」，雙方在上個月剛舉行新一回合的會議，未來台美的通關及驗證程序將更加簡便。
台灣也會積極推動洽簽臺美「避免雙重課稅協定（ADTA）」，並期待參與美國政府倡議的「印太經濟架構（IPEF）」，為雙邊的企業創造更多利基，也為台美經貿夥伴關係建立更紮實穩固的基礎。
最後，蔡英文再次表達歡迎之意，期待美台商業協會持續給台灣更多支持。「讓我們一起努力，攜手在印太地區，維持公平、繁榮，且具有韌性的經貿秩序」。
伍佛維茲談到，過去美台關係都以非官方的方式進行，但彼此的雙邊關係非常重要。他提到冷戰期間美國與西柏林的關係，美國與臺灣之間的關係也是民間交流、非官方的往來，這對於美國的外交官與臺灣政府之間會有所限制；但就像在冷戰期間，美國持續支持柏林的自由，現在維護台灣的自由也具有同等歷史重要性。
伍佛維茲表示，蔡英文傑出的領導對於強化彼此關係有很大貢獻，正如美國前總統雷根曾說「只要一個人不在乎功勞歸功於誰，那他的成就將是無限的」，他認為還可以要再加一句，那就是「當面臨限制之時，國際關係將是團隊合作」。台灣有一群傑出的政治人物及商界領袖，他很榮幸能與USTBC的企業領袖共事多年，今日也很高興和USTBC訪團一起與蔡英文會面。
伍佛維茲表示，USTBC近來發布《2023年商業景氣調查》的報告，結果發現當全世界大部分地區商業信心下降時，台灣的商業信心卻持續上升，這點非常值得驕傲，但也不應該因此自滿，今天訪團也會分享他們對於加強商業信心的看法。
伍佛維茲表示，台灣的實力及生存，在於繁榮的經濟以及有韌性的人民，USTBC也希望盡可能提供幫助，讓台灣能持續發展。最後，他再次感謝蔡英文授勳，這是對許多人共同努力所做的肯定，他相信台灣將持續繁榮發展。
今日在場觀禮者尚包括美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），以及總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮等人。