準備開學了！網購筆電買氣增7成　文具套組最熱賣

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同時，PChome 24h購物觀察中小學生的開學採購需求，前三名依序為：文具、保溫杯及兒童書包，進一步分析在文具的挑選上，消費者多喜歡一次下手整套，不僅方便，擺出來也有成就感。熱銷商品如：獨家首賣的「sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組」、「KOKUYO 淡彩曲奇活頁筆記本文具套組」、「雄獅COLOR PARTY黑白派繪畫組」等商品，一次買齊。
大學生也在下週準備開學，momo購物網觀察，近一週筆電銷售較去年同期成長逾4成，熱賣機款以14吋輕薄系列「文書筆電」、支援多工處理的15吋「電競筆電」，及平板、觸控筆及電子書閱讀器等最受學生族關注。瞄準蓄勢待發的3C開學商機，即日起至2/28，全館筆電及3C周邊商品限時下殺6折起。
針對想買筆電的消費者，momo提供幾點建議，想要便攜輕薄，以14吋文書筆電最受青睞，搭配Core i5處理器及8G記憶體機型，即可滿足學生族日常使用。若為追求高效能需求的理工科大學生，則推薦15吋以上搭載Core i7處理器的電競筆電，具備RTX系列顯卡、16G記憶體有助多工處理。同時可搭配平板、觸控筆及電子書閱讀器等讓學習更具效率。