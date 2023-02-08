隋棠被控放任小孩喧鬧！警證實曾接獲報案　按門鈴影片曝

準備開學了！網購筆電買氣增7成　文具套組最熱賣

▲PChome 24h購物祭出開學優惠，精選筆電、文具組、護脊背包等優惠，輸入專屬序號還能領取限量折價券。(圖／PChome 24h購物)
▲PChome 24h購物祭出開學優惠，精選筆電、文具組、護脊背包等優惠，輸入專屬序號還能領取限量折價券。(圖／PChome 24h購物)

記者周淑萍/綜合報導

上班族開工後，緊接著學生族群要準備迎接新學年的開始！根據網購平台觀察，近期開學相關商品的買氣持續攀升，其中以筆電和文具成長的曲線最為明顯，像是文具攀升3倍，筆電成長有7成。為搶買氣，momo購物網、PChome 24h購物兩大平台推出筆電促銷，同時分享購買建議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據PChome 24h購物觀察，站上開學採購各式用品的買氣攀升，文具用品買氣近一週飆升3倍，書包買氣呈翻倍成長，筆電緊跟其後成長70%。PChome 24h購物於即日起至2/23（六）祭出優惠，文具/餐具/筆電等商品全場下殺35折起，2/19前消費滿額週週再送KKBOX免費聽。

同時，PChome 24h購物觀察中小學生的開學採購需求，前三名依序為：文具、保溫杯及兒童書包，進一步分析在文具的挑選上，消費者多喜歡一次下手整套，不僅方便，擺出來也有成就感。熱銷商品如：獨家首賣的「sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組」、「KOKUYO 淡彩曲奇活頁筆記本文具套組」、「雄獅COLOR PARTY黑白派繪畫組」等商品，一次買齊。

大學生也在下週準備開學，momo購物網觀察，近一週筆電銷售較去年同期成長逾4成，熱賣機款以14吋輕薄系列「文書筆電」、支援多工處理的15吋「電競筆電」，及平板、觸控筆及電子書閱讀器等最受學生族關注。瞄準蓄勢待發的3C開學商機，即日起至2/28，全館筆電及3C周邊商品限時下殺6折起。

針對想買筆電的消費者，momo提供幾點建議，想要便攜輕薄，以14吋文書筆電最受青睞，搭配Core i5處理器及8G記憶體機型，即可滿足學生族日常使用。若為追求高效能需求的理工科大學生，則推薦15吋以上搭載Core i7處理器的電競筆電，具備RTX系列顯卡、16G記憶體有助多工處理。同時可搭配平板、觸控筆及電子書閱讀器等讓學習更具效率。

▲開學日將至，momo近一週筆電銷售較去年同期成長逾四成。(圖／官方提供)
▲開學日將至，momo近一週筆電銷售較去年同期成長逾四成。(圖／官方提供)

Galaxy S23 Ultra、iPhone 14 Pro實拍對比！這3點超誘人

LINE出包！「語音通話」沒響變漏接　用戶怒：被客人罵死

安卓手機大戰！POCO X5 Pro推「萬元」中階機搶灘市場　

三星Galaxy S23 Ultra只是小改款？達人讚：優化很有感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀