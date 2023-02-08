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T1／海神主題周攜手《天堂M》　婁峻碩12日開球壓軸獻唱

▲開球加壓軸SHOU 婁峻碩狂浪應援 。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲開球加壓軸SHOU 婁峻碩狂浪應援 。（圖／高雄全家海神隊提供）

運動中心/綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊與《天堂M》首度跨界合作，11日、12日攜手打造「狂浪來襲」主題週，11日下午2時迎戰新北中信特攻，接著12日下午2時交手桃園永豐雲豹，並邀請新銳創作才子-婁峻碩，擔任賽前開球嘉賓及壓軸獻唱，要在南臺灣掀巨浪！

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開球加壓軸SHOU 婁峻碩狂浪應援

創作才子婁峻碩在螢光幕上以「狼人殺男神」之姿爆紅後，持續在校園、各地巡演累積音樂創作能量與實力，並跳脫框架在戲劇、電影跨領域嘗試，融合Hip hop、R&B碰撞出獨有嘻哈曲風。婁峻碩12日將站上高雄巨蛋，為高雄全家海神隊開球，同時獻上最炸壓軸演唱！

入場好禮瘋狂送

「狂浪來襲」主題週，好禮瘋狂送！入場即贈應援摺扇，早鳥進場可獲「狂浪來襲主題盟徽」，節間好禮享天堂M周邊及漢神巨蛋、Dr.Wu、Power Jelly、摩曼頓等好康，身著海神隊相關服飾還可至服務台兌換限量不老松、癒見好食兌換券。*「狂浪來襲主題盟徽」數量有限，贈完為止。

集結！闖關神隊友

場內環廊遊戲「給力！無敵神隊友」、「ㄘㄨㄚˋ克！準心神隊友」、「雄派！超狂神隊友」與「狂發！社群神隊友」，完成任一互動可獲得「天堂M狂浪來襲酷卡」，還可抽天堂M週邊&飲食，完成兩項互動抽「天堂M狂浪來襲好禮」，集滿三項互動，抽「天堂M狂浪來襲狂禮」，互動越多拿越多！中場活動「投籃我最狂」尋找最狂神隊友，透過指定方式投籃進球就可獲得天堂M特別準備的最狂好禮。

橘子嘉年華好神SHOW市集

高雄巨蛋戶外廣場2/11、12日「橘子嘉年華 好神SHOW市集」，與高雄全家海神隊球星、Aqua Mermaids相見歡！11日17時Aqua Mermaids與Brownie見面會，12日19時高雄全家海神隊球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒將現身出席， #神隊友 請不要錯過！

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