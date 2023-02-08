T1／海神主題周攜手《天堂M》　婁峻碩12日開球壓軸獻唱

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創作才子婁峻碩在螢光幕上以「狼人殺男神」之姿爆紅後，持續在校園、各地巡演累積音樂創作能量與實力，並跳脫框架在戲劇、電影跨領域嘗試，融合Hip hop、R&B碰撞出獨有嘻哈曲風。婁峻碩12日將站上高雄巨蛋，為高雄全家海神隊開球，同時獻上最炸壓軸演唱！
入場好禮瘋狂送
「狂浪來襲」主題週，好禮瘋狂送！入場即贈應援摺扇，早鳥進場可獲「狂浪來襲主題盟徽」，節間好禮享天堂M周邊及漢神巨蛋、Dr.Wu、Power Jelly、摩曼頓等好康，身著海神隊相關服飾還可至服務台兌換限量不老松、癒見好食兌換券。*「狂浪來襲主題盟徽」數量有限，贈完為止。
集結！闖關神隊友
場內環廊遊戲「給力！無敵神隊友」、「ㄘㄨㄚˋ克！準心神隊友」、「雄派！超狂神隊友」與「狂發！社群神隊友」，完成任一互動可獲得「天堂M狂浪來襲酷卡」，還可抽天堂M週邊&飲食，完成兩項互動抽「天堂M狂浪來襲好禮」，集滿三項互動，抽「天堂M狂浪來襲狂禮」，互動越多拿越多！中場活動「投籃我最狂」尋找最狂神隊友，透過指定方式投籃進球就可獲得天堂M特別準備的最狂好禮。
橘子嘉年華好神SHOW市集
高雄巨蛋戶外廣場2/11、12日「橘子嘉年華 好神SHOW市集」，與高雄全家海神隊球星、Aqua Mermaids相見歡！11日17時Aqua Mermaids與Brownie見面會，12日19時高雄全家海神隊球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒將現身出席， #神隊友 請不要錯過！
Aquas Store「520」陪你過浪漫情人節
「不是因為打折才送你，是因為520。」Aquas Store情人節球衣及帽踢任選兩件，現折520元，四件以上現折金額可累加，這個主場週，一起到球場度過不一樣的情人節。*電商優惠即日起至15日12時止。