夏立言赴陸遭抹紅　藍：梁文傑酒店極樂園說清楚了嗎？

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針對鄭運鵬近期指出，「10多年前他的公司發生這種事情，國民黨應該協助，這點才是必須要去捍衛的，這凸顯國民黨的荒謬」，凌濤表示，最荒謬的是中國鵬，以民進黨標準，鄭運鵬的行為才是真正荒謬，自己去做生意，要別人幫忙，自己喊中國台灣沒有問題，這凸顯民進黨有多自私、有多雙標！
凌濤也質疑，按民進黨邏輯，難道美方布林肯也成「維尼追星團」？根據報導「偵察氣球亂布林肯訪中 白宮：適當時機會重新安排」，白宮表示，中國的疑似間諜偵察氣球入侵美國領空飛行無法改善華府與北京當局本就已經緊張的關係，美國國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排先前延期的訪中行程。凌濤強調，中國大陸哪次沒有前提？鄭運鵬去做生意就可以？梁文傑去澳門酒店就可以？這是民進黨的雙重標準，國民黨與美方的立場就是擱置爭議，解決問題，共同降低區域安全的風險。
凌濤進一步提及，鄭文燦、梁文傑「酒店極樂團」迄今仍已讀不回？根據週刊報導，2011年梁文傑的友人秦庠鈺到澳門找陳盈助在澳門的員工「江董」，由「江董」出面招待梁、鄭兩人。報導說，那一攤就花了5萬元港幣，折合台幣19.1萬元。他進一步指出，秦庠鈺吸金136億潛逃遣返、重判7年10個月，沒收4.2億。凌濤質疑，自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？短時間密集出入澳門，去了「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委的梁文傑應該出面說清楚、講明白。
「民進黨支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖請好好照顧全台灣的人民」。楊智伃指出，這十天的旅程夏立言副主席的一舉一動，都會被民進黨惡意抹黑，但也正如同朱立倫主席所說，堅持做對的事情，不怕任何髒水與攻擊，反觀民進黨面對質疑已讀不回、雙標治國、逢中必反、精神分裂與傲慢濫權，呼籲民進黨也不要把國民黨當塑膠，接下來的所有攻擊抹黑我們會一一破解、一一回擊、並且繼續腳踏實地為兩岸的和平努力、為台灣人民拚好日子。