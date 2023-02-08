土耳其捐款上線！到7-11或APP就能捐 緊急募款救災區兒
土耳其與敘利亞近日發生芮氏規模7.8強震，為當地百年來最大地震，強震造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困、超過千人傷亡。7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今（8）日啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作，推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，線上開啟OPEN POINT APP即時捐款，線下也可就近到全台逾6600間門市使用ibon機台捐助，雙管齊下幫助受災兒童及家庭度過難關。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN表示，此次透過APP數位捐款、ibon機台募款機制來集結民眾愛心，後續會由世界展望會將物資送進災區。台灣世界展望會也呼籲各界響應，「成千上萬的房屋倒塌、死傷人數不斷上升，還有許多人被壓在瓦礫下等待救援。持續的餘震讓人不敢回家，受災民眾冒著雨雪露宿街頭，但當地氣溫接近零度，身上衣物根本不夠禦寒。」世界展望會已準備好為災區提供緊急救援物資，包括帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、食物、水，並持續與聯合國旗下機構、以及在地合作夥伴一同推展救援與重建工作。
7-ELEVEN補充，此次募集的善款會運用在協助世界展望會提供生存糧食飲水，以及安置所需的抗寒緊急救援物資，並持續投入災區重建工作，2月8日到4月8日期間，開啟OPEN POINT APP慈善捐款可選擇單筆捐款，或透過3個月定期定額的訂閱制來捐助台灣世界展望會，亦可到全台門市使用ibon機台進行捐款。