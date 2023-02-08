心碎！父坐瓦礫推旁緊握亡女手 土耳其地震逾8400人罹難
土耳其東南部6日凌晨發生芮氏規模7.8地震，由於發生時間居民大多在睡夢中，再加上位於古城區建築物不耐震，導致許多建築倒塌，包括鄰近受到波及的敘利亞，罹難者已經上升至8400人。目前救難隊仍在搜救當中，死亡人數恐怕還會再上升。有一張心碎的災區照片顯示，有名父親找到被壓在瓦礫下、已經喪命的女兒，這名父親便坐在旁邊，握著她的手不願離去，讓人看了鼻酸。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，這張照片拍攝於土耳其南部的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區，一名身穿橘色外套的父親漢瑟（Mesut Hancer）表情十分凝重的坐在瓦礫堆上，而他的左手緊握著年僅15歲的女兒伊爾瑪克（Irmak）。伊爾瑪克的遺體仍在床上，被巨大的混凝土牆壓住，只露出了一隻手在外頭。
報導稱，漢瑟直至女兒斷氣之前，都一直在她身旁。後來漢瑟與一名婦女合力將女兒的遺體放在地上，再用大毯子將她裹起來，保護她不受雨淋。這組照片是由法新社記者Adem Altan所拍攝，父女天人永隔的畫面引起不少人鼻酸。
土耳其這起地震發生後，搜救隊已經持續約50小時的救援行動，根據《CNN》報導稱，現場救難人員仍有接收到瓦礫堆下的生命跡象，「只要有發現生命跡象，他們會持續救援」。
《CNN》報導指出，地震目前已經造成土耳其以及敘利亞至少8764人死亡。根據土耳其官員稱，目前該國死亡人數已經達到6234人，另有34810人受傷。在敘利亞包括反叛軍控制區則確認有2530人死亡，另有4654人受傷。
救難人員表示，由於搜救行動仍在進行，尤其在敘利亞仍有許多人被困在廢墟下，罹難人數恐怕還會上升。