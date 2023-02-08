NBA／從未進入最佳得分手討論　詹皇：現在也只能承認了

NBA／GOAT話題再開　詹皇：我相信自己是史上最佳球員

▲LeBron James成為NBA歷史總得分王。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James成為NBA歷史總得分王。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

LeBron James在今(8)日的比賽中超越傳奇球星Kareem Abdul-Jabbar，成為NBA史上總得分王，而緊接而來的另一個問題：他還是喬丹(Michael Jordan)，才是這項運動「史上最佳(GOAT)」？這位新科紀錄保持人，也給出了自己的答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
James這場比賽得到38分，生涯拿到了38390分，正式超越Jabbar 的38387分，而對於他來說，這也是價值連城的重大里程碑，因為這讓GOAT的討論又開始有意義起來。

在賽後接受TNT採訪時，球評Shaquille O'Neal也直球對決，詢問James是否認為他自己是NBA史上最偉大的球員，而後者也給出了肯定的答案。

「我會讓其他人來討論這件事，這是很棒的茶餘飯後話題。我能和史上所有球員對抗。每個人都會有自己喜歡的人，每個人最終都會決定他們最認同的人是誰。」James這樣說道，「但我知道自己的影響力，以及每晚比賽能為球隊帶來什麼、能在場上做到些什麼。我一直都覺得我是比賽中最好的球員。不過歷史上也實在有太多偉大的球星了，我很高興能成為這些討論的一部分。」

這不是James第一次這樣表明，此前在節目上，他就曾表示當2016年克服1:3的落後擊敗那支73勝的勇士隊之後，就認為自己在那一刻成為了GOAT。

而談到破紀錄，James直言感覺很超現實，「這是我從未設定要爭取的目標，但它發生了。」至於原因？他說：「漫長的職業生涯，我曾為3支不同的球隊效力，每晚都努力讓自己成為最偉大的球員，擁有優秀的隊友和教練，讓我能夠做我自己。」

James表示自己相信即便已經38歲了，但自己仍然是聯盟中的菁英球員，至於還能打幾年，則取決於自己當下的想法，「如果我仍然有動力去爭奪冠軍——因為我覺得自己仍可以為任何一群人和球隊做到這件事，那我就會去幫助他們贏得或多個冠軍，這就是我的心態。但這取決於我當下的法——如果我的頭腦保持敏銳、並有動力每天都做好準備，那麼我會繼續打下去。」

NBA／詹皇成總得分王　林書豪讚嘆：「接近喬丹的偉大」

NBA／詹皇登基總得分王紀錄之夜　湖人不敵雷霆遺憾輸球

NBA／18分鐘就砍下大三元！Jokic又打出驚人高效表現

NBA／詹皇達成史詩般成就　距史無前例的4萬分只差1612分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀