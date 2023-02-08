NBA／GOAT話題再開　詹皇：我相信自己是史上最佳球員

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在賽後接受TNT採訪時，球評Shaquille O'Neal也直球對決，詢問James是否認為他自己是NBA史上最偉大的球員，而後者也給出了肯定的答案。
「我會讓其他人來討論這件事，這是很棒的茶餘飯後話題。我能和史上所有球員對抗。每個人都會有自己喜歡的人，每個人最終都會決定他們最認同的人是誰。」James這樣說道，「但我知道自己的影響力，以及每晚比賽能為球隊帶來什麼、能在場上做到些什麼。我一直都覺得我是比賽中最好的球員。不過歷史上也實在有太多偉大的球星了，我很高興能成為這些討論的一部分。」
這不是James第一次這樣表明，此前在節目上，他就曾表示當2016年克服1:3的落後擊敗那支73勝的勇士隊之後，就認為自己在那一刻成為了GOAT。
而談到破紀錄，James直言感覺很超現實，「這是我從未設定要爭取的目標，但它發生了。」至於原因？他說：「漫長的職業生涯，我曾為3支不同的球隊效力，每晚都努力讓自己成為最偉大的球員，擁有優秀的隊友和教練，讓我能夠做我自己。」
James表示自己相信即便已經38歲了，但自己仍然是聯盟中的菁英球員，至於還能打幾年，則取決於自己當下的想法，「如果我仍然有動力去爭奪冠軍——因為我覺得自己仍可以為任何一群人和球隊做到這件事，那我就會去幫助他們贏得或多個冠軍，這就是我的心態。但這取決於我當下的法——如果我的頭腦保持敏銳、並有動力每天都做好準備，那麼我會繼續打下去。」