隋棠被控放任小孩喧鬧！警證實曾接獲報案　按門鈴影片曝

吳慷仁為戲爆瘦15公斤！自曝身體副作用　全靠2法寶調整

▲吳慷仁（右一）去年為戲暴瘦15公斤，因而影響身體狀態，靠著益生菌、魚油擺脫減重副作用。（圖／取自吳慷仁Kang Ren Wu粉專）
▲吳慷仁（右一）去年為戲暴瘦15公斤，因而影響身體狀態，靠著益生菌、魚油擺脫減重副作用。（圖／取自吳慷仁Kang Ren Wu粉專）

記者鍾怡婷/綜合報導

藝人吴慷仁拍戲相當敬業，多次為了完美詮釋角色減重、增胖，去（2022）年拍攝《富都青年》時，從72公斤一路降到57公斤，迅速減重導致冒痘、情緒暴躁、排便不順，原以為去年將是極度痛苦的工作過程，沒想到加上益生菌、魚油的幫助，讓他身體在極度壓力下也可以維持敬業又順暢的身心狀態，也讓曾是保健品代言絕緣體的他，首度出任益生菌產品見證大使。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金鐘視帝吴慷仁拍戲時為了完美進入角色，會根據劇本以及人物狀態調整外型，去年他遠赴馬來西亞拍攝《富都青年》前，體重約為72公斤，到了當地為角色瘋狂瘦身、曬黑，掉到65公斤後開始斷食，接著脫水狀態開始拍攝，讓他更加貼近劇中社會底層的角色設定，但幾乎不進食的狀態也影響到他的身體，為戲減重狂冒痘的副作用、以及無法克制的焦躁感。

▲左起陳澤耀、監製李心潔、導演王禮霖、吳慷仁《富都青年》殺青。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲《富都青年》殺青照，左起陳澤耀、監製李心潔、導演王禮霖、吳慷仁。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
原以為去年的工作行程相當痛苦，但他在拍戲斷食期間認識江欣樺營養師，於是開始食用益生菌、魚油輔助，最後也讓吴慷仁笑說，「讓我度過有史以來最痛苦、也最乾淨的四個月」，一試就連吃超過拍戲控制飲食的四個月，不僅感受到身體明顯變化，也因此打破保健品代言絕緣體，點頭出任「300益生菌」升級版產品大使。

吴慷仁也自爆，為戲快速減重增重，仍有留下一些肥胖紋的後遺症，雖然自己並不是很想讓大家看到一個演員忽胖忽瘦，但他認為「如果要做就要拼盡全力，不知道40歲後（身體）還能不能這樣做，對我來說現在還是學習的狀態，會多接一些好戲，有更多一點改變」。

▲吳慷仁拍戲期間的痛苦斷食期，認識跟他一樣講究的江欣樺營養師。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲吳慷仁拍戲期間的痛苦斷食期，認識跟他一樣講究的江欣樺營養師。（圖／記者鍾怡婷攝）

情人節浪漫開喝！應景元宵主題入杯　日本調酒大師親來台

情人節必備！量販超市「草莓甜點季」開跑　人氣夯品回歸

韓星張娜拉拿「霞海廟御守」遇真愛！最強旺桃花秘訣公開

IKEA「哈妮鯊寶包」登場！推7款新美食　草莓霜淇淋回歸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀