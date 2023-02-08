吳慷仁為戲爆瘦15公斤！自曝身體副作用 全靠2法寶調整
藝人吴慷仁拍戲相當敬業，多次為了完美詮釋角色減重、增胖，去（2022）年拍攝《富都青年》時，從72公斤一路降到57公斤，迅速減重導致冒痘、情緒暴躁、排便不順，原以為去年將是極度痛苦的工作過程，沒想到加上益生菌、魚油的幫助，讓他身體在極度壓力下也可以維持敬業又順暢的身心狀態，也讓曾是保健品代言絕緣體的他，首度出任益生菌產品見證大使。
記者鍾怡婷/綜合報導
金鐘視帝吴慷仁拍戲時為了完美進入角色，會根據劇本以及人物狀態調整外型，去年他遠赴馬來西亞拍攝《富都青年》前，體重約為72公斤，到了當地為角色瘋狂瘦身、曬黑，掉到65公斤後開始斷食，接著脫水狀態開始拍攝，讓他更加貼近劇中社會底層的角色設定，但幾乎不進食的狀態也影響到他的身體，為戲減重狂冒痘的副作用、以及無法克制的焦躁感。
原以為去年的工作行程相當痛苦，但他在拍戲斷食期間認識江欣樺營養師，於是開始食用益生菌、魚油輔助，最後也讓吴慷仁笑說，「讓我度過有史以來最痛苦、也最乾淨的四個月」，一試就連吃超過拍戲控制飲食的四個月，不僅感受到身體明顯變化，也因此打破保健品代言絕緣體，點頭出任「300益生菌」升級版產品大使。
吴慷仁也自爆，為戲快速減重增重，仍有留下一些肥胖紋的後遺症，雖然自己並不是很想讓大家看到一個演員忽胖忽瘦，但他認為「如果要做就要拼盡全力，不知道40歲後（身體）還能不能這樣做，對我來說現在還是學習的狀態，會多接一些好戲，有更多一點改變」。