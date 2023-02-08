仍未見林智堅台大論文訴願結果　潘文忠：持續進行中

前新竹市長林智堅因台大與中華大學碩士論文被認定抄襲而被撤銷學位，林智堅不服結果，去年向教育部提出訴願，中華大學案日前遭教育部駁回，台大案較早提出，卻遲遲未見結果。對此，教育部長潘文忠今（8）日說，台大部分持續進行中，待結果出來，會循往例公布在網路上，讓大眾知悉。
記者李琦瑋／台北報導
據教育部訴願案件查詢系統顯示，針對林智堅中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文「訴願駁回」，教育部訴願審議委員會認定，該案是依相關規定作成處分，撤銷林智堅碩士學位無違誤。
但林智堅台大訴願案其實比中華大學訴願案更早提出，據了解，林智堅在去年9月5日，因台大撤銷其國發所碩士學位，向教育部提訴願，依訴願法規定，教育部應在收件次日起5個月內，也就是最晚於2月6日做出裁定。
潘文忠指出，雖然是同一位訴願人，但就讀學校、所提論文不同，訴願會進行過程，也會根據這些不同，有內容差異。他表示，台大訴願案持續進行中，待訴願會做出結果後，會依往例公布在網路上，讓大家了解。
至於林智堅是否再提補件說明，才拖到時間？潘文忠說，訴願會是獨立作業，訴願會仍在審酌，或當事人在訴願過程中提出補件，都有可能性，訴願會將依相關程序進行，做出審議結論。